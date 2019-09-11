Ifes de Colatina arrecada brinquedos e livros para crianças carentes

Integrantes da Liga da Alegria durante visita às crianças do Lar Mater Christi Crédito: Divulgação | Liga da Alegria

Ifes de Colatina e de Itapina, que é um distrito do município, começaram uma campanha para arrecadar brinquedos e livros para os pequeninos atendidos pelo Lar Mater Christi. Faltando um mês, já tem gente pensando no Dia das Crianças. Na verdade, mais do que isso: pensando nas crianças carentes. Alunos e professores dosdee de, que é um distrito do município, começaram uma campanha para arrecadar brinquedos e livros para os pequeninos atendidos pelo Lar Mater Christi.

A arrecadação começou no início de setembro e vai até o dia 1 de outubro. Quatro dias depois, no primeiro sábado do mês, todo o material arrecadado será entregue para as crianças, que poderão passar um dia 12 mais alegre e ainda brincar bastante em uma festa antecipada. O objetivo é que os brinquedos e livros sejam usados durante as visitas quinzenais.

Intitulado de Liga da Alegria, o grupo conta com aproximadamente 30 pessoas e surgiu de um trabalho apresentado pelos alunos de administração do Ifes de Colatina, durante um workshop realizado em dezembro do ano passado. Avaliado como o de maior potencial de transformação social, ele ganhou apoio de duas entidades e virou um projeto de extensão.

Com o início oficial decretado em 1 de junho deste ano, o grupo já ganhou força e é formado atualmente por professores e alunos dos cursos de administração, sistema de informação, arquitetura e pedagogia do instituto federal. Além de um aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rubens Rangel.

Há cinco pontos de arrecadação espalhados pela cidade de Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Liga da Alegria

Uma das organizadoras, a professora Mauriceia Soares Pratissolli Guzzo explicou a atuação da equipe. “Através das visitas e das doações, damos suporte social a essas crianças e contribuímos para o desenvolvimento cognitivo delas. Esta é a nossa primeira grande campanha, mas já temos outra programada para o período do Natal”, contou.

Por enquanto, a liga atua junto apenas do Lar Marter Christi, mas a ideia é ampliar a ajuda para outras instituições já no próximo ano. “Nós queremos estender o projeto para conseguir ajudar mais crianças. A nossa intenção é que outras pessoas entrem no grupo e que elas continuem a fazer essas ações. Queremos criar uma cultura de solidariedade”, resumiu Mauriceia.

QUER AJUDAR?

Atualmente, o Lar Mater Christi está com crianças de um a cinco anos de idade. Por isso, os brinquedos devem ser adequados para essa faixa etária. Lembrando que é necessário que eles estejam em bom estado, embora não precisem ser novos. Já os livros podem ser interativos, educativos ou de histórias.