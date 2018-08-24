Esbanjando saúde, idosa completa 111 anos em Sooretama

Isnar Alves de Almeida completa 111 anos de vida Crédito: Arquivo Pessoal

Espírito Santo aos 23 anos, em 1930. Há 111 anos, dona Isnar encanta a todos ao seu redor. Esbanjando saúde, ela comemora mais um aniversário e tem muita história para contar. Ela é moradora de Sooretama, na região Norte do Estado. Em 24 de agosto de 1907, nascia Isnar Alves de Almeida, uma filha de imigrantes italianos. Baiana de Itabatã, ela mudou-se para oaos 23 anos, em 1930. Há 111 anos, dona Isnar encanta a todos ao seu redor. Esbanjando saúde, ela comemora mais um aniversário e tem muita história para contar. Ela é moradora de, na regiãodo Estado.

saúde. "Esses problemas que muita gente tem, como diabetes, hipertensão, ela não tem. Não toma nenhum remédio. Já teve câncer, fez quimioterapia e está curada. Ela limpa a casa, toma banho sozinha, faz bolo e não esquece nada. Escuta bem, é lúcida e conta muitas coisas de antigamente", explicou. A neta, a doméstica Joyce Carla de Souza, de 23 anos, afirmou que a avó é uma mulher forte e que não tem nenhum problema de. "Esses problemas que muita gente tem, como diabetes, hipertensão, ela não tem. Não toma nenhum remédio. Já teve câncer, fez quimioterapia e está curada. Ela limpa a casa, toma banho sozinha, faz bolo e não esquece nada. Escuta bem, é lúcida e conta muitas coisas de antigamente", explicou.

Quando veio ao Espírito Santo, ela foi morar em uma fazenda em

. Foi casada, teve dois filhos, mas ambos morreram antes dos 5 anos. "Eles ficaram doentes e morreram. Depois, minha avó decidiu não ter mais filhos. O primeiro marido morreu e ela chegou a se casar de novo. Um dia, ela escutou um choro de criança. Foi até o cocho onde ficavam os bois e encontrou um bebê. Era meu pai", conta Joyce.

O pastor Carlos Benedito de Souza Santos, de 45 anos, tinha apenas 8 meses quando foi salvo por dona Isnar. "Minha avó conta que meu pai estava com bichos no ouvido... tinha sido abandonado pela mãe biológica no meio dos animais. Então ela o salvou e o criou como filho dela. Nem parece que ela não é minha avó de sangue, para mim é como se fosse. Ela ajudou minha mãe a criar a gente, fazia remédios quando alguém ficava doente. Temos muito amor por ela", explicou a neta.

Graças ao filho adotivo, dona Isnar tem seis netos e dois bisnetos. "A gente gosta de tirar muitas fotos com ela, até aquelas com filtro de cachorro, ela se diverte com a tecnologia", destacou. Hoje em dia, dona Isnar mora em uma casa no Centro de Sooretama. Há quatro anos ela chegou a receber uma homenagem: o título de cidadã sooretamense mais velha da cidade.