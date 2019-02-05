Corpo de idoso é encontrado às margens do Rio Doce

No início da noite dessa segunda-feira (4), policiais militares encontraram um corpo às margens do Rio Doce, em Linhares, no Norte do Estado. Acionada, a perícia da Polícia Civil constatou que se tratava de um idoso e que a causa provável da morte seria afogamento, já que o cadáver não apresentava indícios de lesões de natureza criminosa.
De acordo com a Polícia Militar, a viatura se deslocou até o bairro Aviso após receber uma solicitação telefônica pelo 190, por volta das 19h. No local, para realizar o resgate do corpo, a equipe contou com o apoio de uma equipe dos bombeiros.
Em nota, a PC disse que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames a fim de confirmar a causa da morte. Bem como explicou que informações sobre identificação de corpos somente são passadas com autorização das famílias das vítimas.