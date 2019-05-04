Vila Velha 484 anos: desfile cívico homenageará municípios capixabas

Divulgação/Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

O mês de comemoração do aniversário de 484 anos de Vila Velha será repleto de homenagens. Alunos das escolas municipais farão um desfile cívico-militar que marca à Colonização do Solo Espírito-Santense. O evento acontecerá no dia 23 de maio, na sequência das avenidas Jerônimo Monteiro e Champagnat, com o ápice na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha.

O desfile com o tema "Capixaba, muitas culturas, uma história" vai homenagear 17 municípios do Estado e contará com a participação de 27 escolas municipais, 12 bandas escolares. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, além dos alunos, também desfilarão, inspetores penitenciários, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG) e o Grupo Escoteiro Barão do Teffé.

“O desfile é um momento importante para a cidade e para o Estado. O evento possui grande apoio popular. Nossas 12 bandas escolares terão novos instrumentos e uniformes. Tenho convicção que a temática agradará ao público, que verá uma bela homenagem a 17 municípios capixabas”, afirmou o secretário municipal de Educação, Roberto Beling.