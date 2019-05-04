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Homenagens

Vila Velha 484 anos: desfile cívico homenageará municípios capixabas

Alunos das escolas municipais farão um desfile cívico-militar que marca à Colonização do Solo Espírito-Santense

Publicado em 

04 mai 2019 às 19:53

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 19:53

Divulgação/Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
O mês de comemoração do aniversário de 484 anos de Vila Velha será repleto de homenagens. Alunos das escolas municipais farão um desfile cívico-militar que marca à Colonização do Solo Espírito-Santense. O evento acontecerá no dia 23 de maio, na sequência das avenidas Jerônimo Monteiro e Champagnat, com o ápice na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha.
O desfile com o tema "Capixaba, muitas culturas, uma história" vai homenagear 17 municípios do Estado e contará com a participação de 27 escolas municipais, 12 bandas escolares. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, além dos alunos, também desfilarão, inspetores penitenciários, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG) e o Grupo Escoteiro Barão do Teffé.
“O desfile é um momento importante para a cidade e para o Estado. O evento possui grande apoio popular. Nossas 12 bandas escolares terão novos instrumentos e uniformes. Tenho convicção que a temática agradará ao público, que verá uma bela homenagem a 17 municípios capixabas”, afirmou o secretário municipal de Educação, Roberto Beling.
O coordenador do setor de Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Peterson Castro, declarou: “Em 2019 exaltaremos a cultura capixaba, com alegorias e a temática que serão apresentadas”.

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