Vídeo que mostra tiroteio em baile clandestino não é em Vila Velha

Um vídeo que circula na internet informando ser sobre o ataque de facção em Baile do Mandela, na manhã deste domingo (27), em Vila Velha, não foi gravado no Espírito Santo. Nas imagens, um casal está em uma festa de rua e é surpreendido com tiros, seguindo em fuga.
Confira o vídeo:
Aparentemente, o vídeo é de um baile ocorrido no Rio de Janeiro, na região do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. O site "Jornal da Baixada" publicou, neste domingo (27), o mesmo vídeo como sendo da festa ocorrida no sábado (26), no Rio. Perfis nas redes sociais também associam as imagens ao baile citado pelo jornal carioca.