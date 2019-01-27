Vídeo que mostra tiroteio em baile clandestino, em Vila Velha, é falso

Um vídeo que circula na internet informando ser sobre o ataque de facção em baile do mandela, na manhã deste domingo (27), em Vila Velha, é falso. Nas imagens, um casal está em uma festa de rua e é surpreendido com tiros, seguindo em fuga.

Aparentemente, o vídeo é de um baile ocorrido no Rio de Janeiro, na região do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. O site "Jornal da Baixada" publicou, neste domingo (27), o mesmo vídeo como sendo da festa ocorrida no sábado (26), no Rio. Perfis nas redes sociais também associam as imagens ao baile citado pelo jornal carioca.