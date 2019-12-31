Veja 12 mensagens de fim de ano para desejar feliz 2020 pelo WhatsApp

Paz

Deixe para trás tudo que não deu certo e abra um caminho para um ano novo cheio de sucesso e novas conquistas. Feliz ano novo!

Para ter um bom final de ano basta olhar para trás sem arrependimentos e olhar em frente com esperança. Feliz ano novo!

É tempo de receber o novo ano com boas energias e deixar para trás o que ficou de ruim. É hora de abraçar o futuro com otimismo. E que tenhamos como meta ser feliz desde o primeiro dia. Bom ano novo!

Que neste novo ano os nossos sonhos sejam tão grandes quanto a vontade de realizá-los. Que seja tempo de quebrar barreiras, lutar pelo que se acredita e concretizar. Feliz ano novo!

Muitas festas, energias boas e pessoas incríveis ao nosso lado. Esse é o fim de ano que desejo para todo mundo! E que o ano que entre seja repleto de boas oportunidades e alegrias. Que venha 2020!

Que as luzes do Ano-Novo brilhem e tragam a todos novos desafios, novos projetos e muito sucesso! Que nossos corações se encham de esperança, amor e fé. Um próspero ano novo!

Que as realizações alcançada este ano sejam apena sementes plantadas que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro. Feliz 2020!

Que o ano novo que se aproxima seja uma porta aberta para novos sonhos, renovações de fé e muita paz para o nosso mundo. Feliz 2020!

Faça das próximas 365 páginas da sua vida um livro que você sempre terá prazer em reler. São 365 novos dias para amar, sonhar, planejar, cuidar e se cuidar. E também para batalhar e prosperar. Aproveite a oportunidade. Feliz ano novo!

O fim de ano traz paz e acalma corações. E é com ele que percebemos quem realmente importa. Muito obrigado por fazer a diferença. Que gratidão vencer mais um ano juntos. Que venham ainda muitos bons momentos! Feliz ano novo!

Mais um ano se passa e juntos podemos comemorar a virada de um novo tempo, encher nossos corações de esperança, e dizer adeus ao ano velho. Feliz ano novo!