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Sem criatividade?

Veja 12 mensagens de fim de ano para desejar feliz 2020 pelo WhatsApp

Confira algumas frases inspiradoras para agradar os familiares e os amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 17:18

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 17:18

Queima de fogos durante a virada de ano na praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini - 01/12/2015
Fim do ano é tempo de comemorar e desejar coisas boas para família e para os amigos. Mas, no meio da correria e agitação para as festas, muitas vezes fica difícil arrumar inspiração para escrever seus votos de feliz ano novo para todo mundo.
Se você está sem criatividade, separamos algumas ideias de mensagens para disparar para os grupos do WhatsApp nesta terça (31), último dia do ano, e fazer bonito. Escolha a sua e curta seu réveillon! Veja 12 opções na lista abaixo.

Paz

Deixe para trás tudo que não deu certo e abra um caminho para um ano novo cheio de sucesso e novas conquistas. Feliz ano novo!
Para ter um bom final de ano basta olhar para trás sem arrependimentos e olhar em frente com esperança. Feliz ano novo!
É tempo de receber o novo ano com boas energias e deixar para trás o que ficou de ruim. É hora de abraçar o futuro com otimismo. E que tenhamos como meta ser feliz desde o primeiro dia. Bom ano novo!
Que neste novo ano os nossos sonhos sejam tão grandes quanto a vontade de realizá-los. Que seja tempo de quebrar barreiras, lutar pelo que se acredita e concretizar. Feliz ano novo!
Muitas festas, energias boas e pessoas incríveis ao nosso lado. Esse é o fim de ano que desejo para todo mundo! E que o ano que entre seja repleto de boas oportunidades e alegrias. Que venha 2020!
Que as luzes do Ano-Novo brilhem e tragam a todos novos desafios, novos projetos e muito sucesso! Que nossos corações se encham de esperança, amor e fé. Um próspero ano novo!
Que as realizações alcançada este ano sejam apena sementes plantadas que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro. Feliz 2020!
Que o ano novo que se aproxima seja uma porta aberta para novos sonhos, renovações de fé e muita paz para o nosso mundo. Feliz 2020!
Faça das próximas 365 páginas da sua vida um livro que você sempre terá prazer em reler. São 365 novos dias para amar, sonhar, planejar, cuidar e se cuidar. E também para batalhar e prosperar. Aproveite a oportunidade. Feliz ano novo!
O fim de ano traz paz e acalma corações. E é com ele que percebemos quem realmente importa. Muito obrigado por fazer a diferença. Que gratidão vencer mais um ano juntos. Que venham ainda muitos bons momentos! Feliz ano novo!
Mais um ano se passa e juntos podemos comemorar a virada de um novo tempo, encher nossos corações de esperança, e dizer adeus ao ano velho. Feliz ano novo!
Um ano novo vai começar. Que seja uma porta aberta para sonhos, renovações de fé e muita paz e amor. O ano que Deus preparou será belo e abençoado. Feliz 2020!

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