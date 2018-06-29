Um brinde ao Britz, o point das Copas que fez história em Vitória

Inicialmente no Centro de Vitória e anos depois na Praia do Canto, o histórico Bar Britz foi um dos principais redutos de concentração e resistência de estudantes e intelectuais do Estado. Mas, para além dos ideais políticos, o local era um grande ponto de torcida na Capital, sobretudo nos jogos da Seleção durante as Copas do Mundo disputadas entre as décadas de 1960 e 1990.

Palco de comemorações na conquista do tricampeonato em 1970 e da torcida pelo tetra nas Copas de 1974, 1978, 1982, 1986 e 1990 (título este que só veio em 94), o lugar ainda vive na memória dos capixabas mais antigos. Aproveitando o clima do Mundial da Rússia, as concentrações de torcedores no Britz são a primeira recordação da série Eu Estive Lá, em homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta.

Diversos foram os registros das concentrações nas páginas de A GAZETA e nas telas da TV Gazeta. Trecho de uma matéria publicada no jornal, em 4 de março de 1995, relembrou o point durante o Mundial de 74: A Copa do Mundo de 1974 encontrou o Britz como o lugar da moda. A agitação de carros e gente virava a madrugada, dizia o texto.

Quatro anos depois, na Copa de 1978, uma reportagem da TV Gazeta mostrou a comemoração em frente ao primeiro bar, que ficava no Centro, na esquina entre as ruas Gama Rosa com Professor Baltazar. Os capixabas comemoram a vitória da Seleção contra a Áustria por 1 a 0, com gol de Roberto Dinamite.

Tirou o Reinaldo e colocou o Roberto, e nos classificamos, porque foi ele que deu a vitória para o Brasil e ele tem de ficar permanentemente na nossa Seleção para que possamos conseguir o tetracampeonato, disse um dos entrevistados na matéria, cujo nome não foi identificado no vídeo.

O clima festivo no Britz durante as partidas da equipe canarinho novamente foi destaque do jornal A GAZETA durante o Mundial de 1990, quando o bar  que foi fechado no Centro em 1983 por um mandado judicial  já funcionava na Praia do Canto, na esquina das ruas Joaquim Lírio e Celso Calmon. Nesse espaço, ficou até 1995, quando fechou as portas em definitivo em razão de uma ordem de despejo.

Na matéria publicada em 9 de julho de 1990, no entanto, a concentração no bar tinha como atrativo a decisão Argentina x Alemanha Ocidental. A reportagem mostrava a pouca empolgação dos capixabas com o jogo, vencido pelos germânicos, que levaram o título.