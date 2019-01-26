Turismo de aventura ganha espaço e adeptos no Espírito Santo

Com muitas praias, cachoeiras e montanhas, o Espírito Santo oferece ambientes ideais para os amantes da natureza. Para quem quer dar uma pitada de adrenalina ao passeio e realizar o turismo de aventura, há atividades como rafting, arvorismo, mergulho, parapente e rapel, opções encontradas de Norte a Sul.

O litoral de Guarapari esconde sob as ondas um fantástico mundo submerso. Durante um mergulho é possível encontrar corais e crustáceos, polvos, lagostas, moreias, esponjas, arraias, anêmonas e muito mais. As águas cristalinas abrigam uma mistura de cores e vida, tanto que a região é considerada a dona da mais rica biodiversidade de peixes de recife do Brasil.

O mergulhador e instrutor Claudio Vieira Bahiense explica que o mergulho pode ser feito a partir dos 10 anos de idade e a pessoa deve responder a um questionário sobre a saúde. Quem tem problema de coração e ouvido só pode mergulhar com atestado médico. “Realizamos o treinamento antes e explicamos as regras de segurança, há locais para pessoas iniciantes que vão realizar o batismo (mergulho não profissional) e mergulhadores com mais experiência”, explica.

A violoncelista Carolina Luz, 25, já completou cinco mergulhos. “Tive medo no início, mas o regulador (aparelho para respiração durante a prática) faz você respirar normalmente, todo mundo tinha que mergulhar pelo menos uma vez na vida.”

Rapel

O turismo de aventura é bem diversificado no Estado e abrange também a prática de rapel e cachoeirismo, quando a descida é feita numa cachoeira. No Morro do Moreno, por exemplo, são 50 metros de descida de rapel, parte sem contato com a rocha, onde a pessoa ainda pode contemplar a bela paisagem do Convento da Penha e da Terceira Ponte.

Segundo o instrutor de turismo de aventura Levy Sossi, o tempo de descida vai de cada um porque é a pessoa quem controla a velocidade do freio. Não precisa fazer força, o equipamento demanda apenas jeito. Ele já trabalhou com um público de 4 a 75 anos.

“O Morro do Moreno é um local de fácil acesso que a pessoa pode ir a pé, de ônibus, bike e tem segurança reforçada”, destaca Sossi.

Descida do rio

Descer o rio a bordo de um bote no meio da mata é uma alternativa refrescante para curtir o verão com bastante adrenalina que só o rafting pode oferecer. O esporte é praticado no Rio Jucu, a descida de 8 km tem duração de até três horas.

O instrutor Sidiney Velten conta que em alguns trechos tem parada para banho. “Muitos turistas procuram devido às corredeiras, elas são classificadas em seis níveis e no Rio Jucu encontramos todas elas, que vão da mais fácil ao nível máximo de dificuldade”, disse.

Esses e os outros roteiros de aventura listados ao lado pela reportagem são voltados para todos, não sendo necessário ter nenhum conhecimento prévio das técnicas. Todo o equipamento é fornecido e a instrução é passada no local.

Rapel

Planeta Vertical

Descida de rapel no Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Danilo Schellmann/Planeta Vertical

Descida por cordas nos locais: Morro do Moreno (Vila Velha); Pedra dos Dois Olhos, Morro do Penedo e Pedra da Ilha do Boi (Vitória); Frade e a Freira (Cachoeiro); Pontões Capixabas (Pancas); Cinco Pontões (Itaguaçu). Valor: R$ 35,00 a 120,00. Informações: 99720-8603 e www.planetavertical.com.br

Up-Rope Vertical Trilhas e Rapel

Pedra Frade e a Freira, Pontilhão de Guaraná, distrito de Aracruz; Pontilhão de Viana; Pedra dos Ventos, em Domingos Martins; Igrejinha de Ibiraçu; Ponte de Itapina, em Colatina; Penedo, em Vitória; Morro do Moreno, Vila Velha. Valor: R$ 50 a R$ 150 Contatos: 99850-0514 e 99274-4829

Eco Vertical

Rapel no Morro do Moreno, Vila Velha; Ilha do Boi, em Vitória; Pontilhão do Rio Jucu, em Viana; Pedra do Frade e Freira. Valor: R$ 50 a R$ 70. Contato: 99936-0725 instagram: @ecovertical

Cachoeirismo

Planeta Vertical

Rapel em cachoeiras com descidas de 45 a 90 metros. Onde: Cachoeira de Matilde, Alfredo Chaves; Véu de Noiva e Cachoeira do Palito, Santa Leopoldina; Cachoeira Alta, em Cachoeiro (maior em queda livre no Estado). Valor: R$ 70 a 100,00. Informações: 99720-8603 e no site www.planetavertical.com.br.

Eco Vertical

Onde: Cachoeira Alta, em Cachoeiro; Cachoeira de Matilde e Cachoeira Vovó Lúcia, em Alfredo Chaves; Cachoeira do Palito, em Santa Leopoldina. Valor: R$ 50 a R$ 120. Contato: 99936-0725 e Instagram @ecovertical

Up-Rope Vertical Trilhas e Rapel

A atividade é feita nas Cachoeiras de Santa Leopoldina e nas Cachoeiras de Alfredo Chaves. Valor: R$ 50 a R$ 150. Contatos: 99850-0514 e 99274-4829.

Escalaminhada (caminhada com cordas)

Planeta Vertical

Subida de trechos de rocha com a utilização de cordas e equipamentos de segurança. Onde: Penedo e Pedra dos Dois Olhos, em Vitória, Frade e Freira, em Cachoeiro de Itapemirim; Pedra Azul, em Domingos Martins; Cinco Pontões, em Laranja da Terra; Pedra do Camelo, em Pancas; Pedra do Garrafão, em Santa Maria de Jetibá. Valor: R$ 100,00 a 300,00. Informações: 99720-8603 e www.planetavertical.com.br.

Rafting

Rio da Montanha

Descida de bote no Rio Jucu. A atividade tem 8km e a duração média é de 3 horas. O passeio é todo filmado para os participantes. Onde: Distrito de Biriricas, Domingos Martins. Valor: R$ 120. 99901-8421 e pelo instagram @riodamontanhaoficial

Mergulho

A repórter mergulhando em Guarapari Crédito: Thaís Vasconcelos/Acqua Sub

Acqua Sub

Batismo de mergulho na Ilha Escalvada, Ilhas Rasas e Três Ilhas, em Guarapari, com instrutor. O passeio completo dura cerca de seis horas, e o mergulho 45 minutos. Valor: R$ 297 a R$ 380. Informações: 98111-0105 e no site www.acquasub.com.br

Atlantes

Batismo submarino na Ilha Escalvada ou nas Ilhas Rasas, em Guarapari. Cerca de seis horas, o mergulho cerca de uma hora. Valor: R$ 350. Informações: 98852-0071, 3361-0405 e 3361-4440, e no site www.atlantes.com.br

Cia do Mergulho

Batismo na Ilha Escalvada, Ilhas Rasas e Três Ilhas em Guarapari. O passeio dura cerca de cinco horas, e o mergulho, de 30 a 40 minutos. Onde: Guarapari. Valor: R$ 320. Informações: 996194274, 3315-7998 e www.ciadomergulho.com.

Tirolesa

Eco Vertical

A atividade é feita no Morro do Moreno. A altura da queda é de 50 metros. Valor: R$ 50 Contato 999360725 instagram: @ecovertical.

Up-Rope Vertical Trilhas e Rapel

A atividade é feita sobre o Rio Jucu, no Pontilhão de Viana. A altura é de 23 metros que começa no pontilhão e termina com um banho de rio. Valor: R$ 50 Contatos: 99850-0514 e 99274-4829.

Kitesurf

Vix Kites

Curso em quatro módulos, com duração de duas horas cada um. Com material completo. Onde: Praia de Camburi, Vitória. Valor: R$ 1.200 ou R$ 300 por módulo. Informações: 99508-4273 e no site www.vitoriakitesurf.com.br

Espírito Santo Kitesurf

Curso em oito módulos com duração de uma hora cada um. Com material completo. Onde: Praia de Camburi, em Vitória. Valor: R$2.000 A R$ 2.500 Contato: 99786-5015

Parapente

Escola de Parapente Solto no Ar

Voo duplo de até 35 minutos na rampa da Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio. Voo duplo de até 35 minutos na rampa da Fazenda Guandu. Onde: Afonso Cláudio. Valor: R$ 180 (com filmagem e fotos). Informações: no telefone 99947-6263 (falar com Wilson).

Agência Fora do Ar

Voo duplo de aproximadamente 20 minutos, saindo da rampa da Cachoeira Alta. Onde: em Alfredo Chaves. Valor: R$ 250 a R$ 400 (com vídeo). Contato: 99981-6751 e no site www.foradoar.net

Escola Atmosphere

Voo duplo de até 25 minutos na rampa da Cachoeira Alta. Onde: em Alfredo Chaves. Valor: R$ 300 (com vídeo). Informações: no telefone 99929-2499 (falar com Marcelo) e pelo site www.atmosphere.pro.br

Rampa do Urubu