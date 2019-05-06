Transição para bilhete único traz mudanças para usuários do Transcol

Transcol com dois validadores: usuário vai ter que passar pelo antigo e pelo novo Crédito: Kaique Dias

Uma campanha de orientação sobre a implementação da 1ª fase do Bilhete Único Metropolitano para os usuários do Sistema Transcol começa no próximo sábado (11). O sistema, no futuro, vai integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol. Com ele, a ideia é que o passageiro possa acessar serviços de todos os modais – ônibus, bicicletas, e futuramente o aquaviário, com um mesmo cartão, pagando uma única passagem.

Segundo o governo do Estado, a intenção da mudança do sistema é que a integração no transporte público ofereça aos usuários um serviço de melhor qualidade e agilidade, por meio da qual os passageiros possam circular dos bairros do município em que moram até os terminais e de lá para outros pontos da Grande Vitória pagando apenas uma passagem.

DOIS VALIDADORES

O governador Renato Casagrande explicou, durante coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, na manhã desta segunda-feira (6), que durante 30 dias, contados a partir do dia 11 deste mês, os passageiros do sistema Transcol que possuem vale-transporte terão que passar o cartão por dois validadores, sendo um o antigo e, o outro, do novo sistema, que já estão instalados nos coletivos.

Esse processo será feito apenas durante os 30 dias todas as vezes que os passageiros utilizarem o sistema. O objetivo desse processo é validar os cartões no novo sistema, que vai ler as informações e migrá-las para o sistema atualizado.

DEPOIS DOS 30 DIAS

O secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, explicou durante a coletiva que, depois do período de 30 dias, quem não andou no sistema Transcol deverá ir até uma loja do GVBus nos terminais de Laranjeiras, na Serra; Vila Velha e Campo Grande, em Cariacica; Ufes e Loja Central, na Reta da Penha, para fazer a validação do cartão.

INTEGRAÇÃO EM VITÓRIA ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2020