Transição para bilhete único traz mudanças para usuários do Transcol

Uma campanha de orientação sobre a implementação da 1ª fase do Bilhete Único Metropolitano para os usuários do Sistema Transcol começa no próximo sábado (11). O sistema, no futuro, vai integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol. Com ele, a ideia é que o passageiro possa acessar serviços de todos os modais – ônibus, bicicletas, e futuramente o aquaviário, com um mesmo cartão, pagando uma única passagem.
Segundo o governo do Estado, a intenção da mudança do sistema é que a integração no transporte público ofereça aos usuários um serviço de melhor qualidade e agilidade, por meio da qual os passageiros possam circular dos bairros do município em que moram até os terminais e de lá para outros pontos da Grande Vitória pagando apenas uma passagem.
DOIS VALIDADORES
O governador Renato Casagrande explicou, durante coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, na manhã desta segunda-feira (6), que durante 30 dias, contados a partir do dia 11 deste mês, os passageiros do sistema Transcol que possuem vale-transporte terão que passar o cartão por dois validadores, sendo um o antigo e, o outro, do novo sistema, que já estão instalados nos coletivos.
Esse processo será feito apenas durante os 30 dias todas as vezes que os passageiros utilizarem o sistema. O objetivo desse processo é validar os cartões no novo sistema, que vai ler as informações e migrá-las para o sistema atualizado.
DEPOIS DOS 30 DIAS
O secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, explicou durante a coletiva que, depois do período de 30 dias, quem não andou no sistema Transcol deverá ir até uma loja do GVBus nos terminais de Laranjeiras, na Serra; Vila Velha e Campo Grande, em Cariacica; Ufes e Loja Central, na Reta da Penha, para fazer a validação do cartão.
INTEGRAÇÃO EM VITÓRIA ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2020
Por enquanto, os passageiros de Vitória e Vila Velha continuarão pagando as passagens do sistema municipal e do Transcol. Segundo o governador, até o primeiro semestre do ano que vem o sistema do Transcol deve ser integrado com Vitória, possibilitando o pagamento de apenas uma passagem para utilizar os dois sistemas. De acordo com Casagrande, as conversas para unir os dois sistemas está mais adiantada em Vitória, enquanto que em Vila Velha ainda não há uma previsão de integração, já que as conversas estão iniciais.