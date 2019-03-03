Terceira Ponte é fechada para operação de resgate

A Terceira Ponte foi fechada às 7h50 deste domingo (03) para uma operação de resgate de um homem na via. As guardas de Vitória e Vila Velha, além da Polícia Militar, fazem o bloqueio das vias de acesso para evitar que veículos subam na ponte. O Corpo de Bombeiros também está no local. A interdição na ponte já passa de três horas.
No dia 21 de fevereiro, após 45 minutos de interdição, a Terceira Ponte foi liberada e a operação de resgate concluída com sucesso. A via esteve interditada desde às 14h40 a pedido do Corpo de Bombeiros para o atendimento de uma ocorrência.
Com informações de Eduardo Dias