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Trânsito

Terceira Ponte é fechada para operação de resgate

As guardas de Vitória e Vila Velha, além da Polícia Militar, fazem o bloqueio das vias de acesso para evitar que veículos subam na ponte. O Corpo de Bombeiros também está no local

Publicado em 03 de Março de 2019 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2019 às 11:21
A Terceira Ponte foi fechada às 7h50 deste domingo (03) para uma operação de resgate de um homem na via. As guardas de Vitória e Vila Velha, além da Polícia Militar, fazem o bloqueio das vias de acesso para evitar que veículos subam na ponte. O Corpo de Bombeiros também está no local. A interdição na ponte já passa de três horas.
No dia 21 de fevereiro, após 45 minutos de interdição, a Terceira Ponte foi liberada e a operação de resgate concluída com sucesso. A via esteve interditada desde às 14h40 a pedido do Corpo de Bombeiros para o atendimento de uma ocorrência.
Com informações de Eduardo Dias

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