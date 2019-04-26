Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Também nas redes sociais, Convento da Penha atinge mais fiéis
FESTA DA PENHA 2019

Também nas redes sociais, Convento da Penha atinge mais fiéis

Convento da Penha passa a investir mais na comunicação pela internet para aumentar a visibilidade e se adaptar aos novos tempos da comunicação digital

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 22:21

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 abr 2019 às 22:21
Aplicativo do Convento da Penha: objetivo é se adaptar aos novos tempos da comunicação digital Crédito: Ricardo Medeiros
No período do oitavário da Festa da Penha, o Convento e todas as atividades realizadas no local ficam em evidência, já que se trata do maior evento religioso do Estado e terceira maior festa mariana do país. Mas, para aumentar ainda mais a visibilidade e se adaptar aos novos tempos da comunicação digital, o Convento da Penha passou a investir mais na comunicação através da internet e das redes sociais.
São notícias, fotos, vídeos, liturgias, orações e até transmissões ao vivo de missas no campinho. Tudo isso na palma da mão de fiéis e devotos de Nossa Senhora da Penha, sejam aqueles que já frequentam o santuário ou os que pela distância, acompanham tudo pelas plataformas digitais.
Também nas redes sociais, Convento da Penha atinge mais fiéis
O guardião do Convento, Frei Paulo Roberto, explica que a iniciativa partiu da intenção de atingir e abranger mais pessoas ao santuário.
“A evangelização, a partir da igreja católica, é o anúncio da boa notícia. Já vem aí a necessidade de comunicar. Então, temos que usar os modernos meios de comunicação para atingir todo mundo. Essa é uma forma da gente conseguir abranger mais gente”, destacou.
Guardião do Convento, Frei Paulo Roberto afirma que uso da internet e redes sociais é instrumento para abranger mais os fiéis Crédito: José Carlos Schaeffer
Responsável por pela divulgação do que acontece no Convento nas plataformas digitais, o jornalista Cristian Oliveira afirma que o movimento se deu junto com a modernização do ato de se comunicar.
“Se as pessoas e instituições estão presentes nas redes sociais e falam na língua digital, o Convento percebeu essa necessidade de se inserir também. Apesar de já ser visto pelo mundo inteiro, a gente tenta levar e espalhar o Convento da Penha para que mais pessoas tenham acesso”, explicou.
NÚMEROS
Hoje, o santuário tem 51 mil curtidas no Facebook, 35 mil seguidores no Instagram, e 70 mil acessos por mês no site. Além disso, um aplicativo do Convento para smartphones também foi criado e já está em funcionamento. O “Convento da Penha” pode ser encontrado nas lojas virtuais de forma gratuita, e disponibiliza notícias, fotos, vídeos, liturgias, orações e conteúdos exclusivos para os devotos que quiserem acompanhar o dia a dia do santuário.
A inserção do Convento na web e, principalmente, nas redes sociais tem dado resultado, como explica o Frei Paulo Roberto. “Nós conseguimos pelas redes sociais atingir um público que ordinariamente não participa das celebrações. A gente consegue dividir com eles a alegria da festa e o anúncio do evangelho. Isso tem um resultado muito positivo”, disse.
O site do Convento é o www.conventodapenha.org.br, lá, estão disponíveis também as plataformas de acesso no Facebook e Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Convento da Penha Festa da Penha Redes Sociais reportagens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados