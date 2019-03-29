Surto em creche no ES: a evolução do quadro de saúde das vítimas

O surto de diarreia em creche particular na Praia da Costa, Vila Velha, acometeu seis crianças com idades entre 2 e 5 anos. O caso é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde, que ainda não identificou a causa do problema, embora haja forte suspeita de que infecções nas crianças foram causadas por bactéria . Outros motivos, no entanto, como fungos, vírus ou toxinas, não foram descartados.

AS VÍTIMAS

Os dados foram atualizados na noite desta quinta-feira (28)

Morte em Vila Velha

Menino de 2 anos que iniciou os sintomas no dia 18 de março. Foi internado em um hospital particular de Vila Velha no dia 19 de março, com piora progressiva. Evoluiu para óbito no dia 27.

Alta médica em Vila Velha

O menino de 2 anos teve início dos sintomas no dia 15 de março, com diarreia com muco, sangue e assaduras. Devido à persistência da diarreia, prostração e recusa alimentar, foi internado no dia 17 de março. O quadro evoluiu bem e a criança teve alta na tarde desta quinta-feira (28).

Em UTI de Vitória

Menino de 3 anos, que teve início dos sintomas em 18 de março, com febre, tosse e episódios de diarreia. Na madrugada do dia 23 apresentou piora, sendo levado para hospital particular em Vitória. No dia seguinte, apresentou diarreia a cada 30 minutos, com muco e sangue, sendo transferido para a UTI.

Nesta quinta-feira (28), a secretaria de Saúde de Vila Velha, que investiga o caso, informou que o menino apresentou melhora . Não está mais entubado, respira sem aparelho e começa a se alimentar. No entanto, permanece na UTI.

Em UTI na Serra

Menina de 2 anos, que teve início de diarreia no dia 22 de março (8 episódios em 24 horas). No dia 23 estava prostrada. No dia 24, apresentou alguns episódios de vômito. No dia 28 apresentou piora e deu entrada em um hospital particular na Serra. Médicos do pronto-socorro encaminharam a paciente direto para a UTI

Recuperação em casa

Duas crianças que apresentaram os sintomas foram levadas a hospitais, mas não precisaram ficar internadas. São elas:

- um menino de 2 anos, que apresentou diarreia no dia 17 de março, e, algumas vezes durante a semana. De acordo com a mãe, não houve indicação médica para internação, e segue em tratamento domiciliar.