Sem hora para ir à praia e se refrescar do calorão de verão

Pessoas tomando banho no mar a noite Crédito: Ricardo Medeiros

O calorão do verão pede aquele banho gostoso e refrescante de mar, e nas praias da Grande Vitória o movimento de banhistas é intenso durante o dia e também à noite. Diversos grupos de amigos e famílias querem aproveitar cada minuto, e a diversão continua até no período em que o sol não está mais presente.

Na Praia da Sereia, em Vila Velha, a luz dos refletores direcionadas para a areia e o mar calmo propiciam o momento de lazer. Enquanto os pais conversam na areia, as crianças e adolescentes passam o tempo na água.

Pessoas tomando banho no mar a noite Crédito: Ricardo Medeiros

A servidora pública Betce Coutinho Zipinoti, 37 anos, adora tempo mais fresquinho da noite. Ela e mais nove famílias escolheram a noite para fazer uma confraternização, na semana passada. “Estamos comemorando os três anos de amizade desse grupo que começou com nossos filhos que são escoteiros do grupo Barão de Teffé. Cada um traz sua cadeira, sua bebida e as crianças aproveitam a água”, disse.

O estudante Breno Juliati Costalonga, de 13 anos, aproveitou o encontro organizado pelos pais para jogar bola na água com os amigos escoteiros. “Venho de manhã lá para as 10h e é diferente vir a noite. A água está boa e não tão gelada. Meus amigos acham uma maravilha porque aproveitamos bastante”, destaca o garoto.

Enquanto os adolescentes escoteiros se divertem na água, na areia a pequena Maria Ester, de 7 anos, faz os famosos castelos de areia na beira do mar. “A água está gelada, mas me diverti bastante”, disse.

Era a primeira noite do ano que ela e os pais aproveitaram no horário noturno. “O calor continua e não temos aquela preocupação com o sol. O mar está bem calmo”, disse o pai de Maria, o administrador Gilmar da Silva, de 52 anos.

Gilmar e Edna levaram a filha, Maria (à esquerda), e amigos para brincar na areia Crédito: Ricardo Medeiros

O funcionário público Marcelo Rezende Santana, de 43 anos, entrou na água com os dois filhos. Considerou a água gelada, mas isso não foi um incômodo. “Passamos a aproveitar agora esse horário mais calmo. É uma maravilha. A água está muito gelada, mas está boa”, afirmou.

ALERTA

A coordenação de Segurança Aquática da Prefeitura de Vila Velha orienta as pessoas a tomar muito cuidado ao entrar na água durante à noite, já que não há disponibilidade do serviço de guarda-vidas nas praias do município nesse período.