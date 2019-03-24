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Segunda Ponte é interditada para operação de resgate

De acordo com a Guarda Municipal, o trânsito é desviado pelas Cinco Pontes
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 mar 2019 às 21:04

Publicado em 23 de Março de 2019 às 21:04

Segunda Ponte é interditada para operação de resgate neste sábado (23) Crédito: Marcelo Prest
A Segunda Ponte está interditada nos dois sentidos para operação de resgate do Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (23). A assessoria de comunicação informou que a interdição acontece desde 17h10 nos dois sentidos da via. 
Motoristas devem evitar a região, pois internautas relatam ao Gazeta Online que o acúmulo de veículos é grande e o trânsito está parado. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, que também está no local, o trânsito é desviado pela Cinco Pontes.
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