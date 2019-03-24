Segunda Ponte é interditada para operação de resgate neste sábado (23) Crédito: Marcelo Prest

A Segunda Ponte está interditada nos dois sentidos para operação de resgate do Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (23). A assessoria de comunicação informou que a interdição acontece desde 17h10 nos dois sentidos da via.

Motoristas devem evitar a região, pois internautas relatam ao Gazeta Online que o acúmulo de veículos é grande e o trânsito está parado. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, que também está no local, o trânsito é desviado pela Cinco Pontes.

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