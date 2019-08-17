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Restaurante Lai

Primeiro restaurante chinês de Vitória fecha as portas

O Restaurante Lai foi inaugurado em 1973. Famoso por sua decoração e sopa de barbatana de tubarão, encerrou atividades após morte do patriarca da família Lam

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 22:06
Restaurante Lai, em Jardim da Penha, Vitória, fechou as portas Crédito: Reprodução | Facebook
Inaugurado em 1973, o primeiro restaurante de comida oriental de Vitória — o Lai — está definitivamente de portas fechadas, e a família está prestes a se despedir do Espírito Santo de vez. 
O estabelecimento, localizado na Rua do Canal, em Jardim da Penha, interrompeu os serviços em novembro do ano passado, após a morte de um dos proprietários do tradicional restaurante. A casa era comandada por Hung Kwan Lam e Lai Yuk Kuen, casal nascido em Hong Kong, na China.
> Famosa padaria no Centro de Vitória fecha as portas
A perda na família
O primeiro estabelecimento de comida oriental de Vitória, o Restaurante Lai, fechou as portas em novembro Crédito: Suki Lam, Lam Shuk Yee
Enquanto muitos empreendimentos fecham as portas pela crise financeira, o fim do Lai se deu à morte do patriarca da família. Hung Kwan Lam morreu após complicações decorrentes de uma cirurgia. O quadro era de trombose. 
Apesar de ter quase um ano da interrupção dos serviços da tradicional casa de comida oriental, muitos frequentadores "das antigas" ainda não sabiam o que havia ocorrido para a história do Lai chegar ao fim.
Uma publicação recente no grupo "Memória Capixaba", do Facebook, reuniu participações de usuários que relembraram bons momentos vividos no restaurante, mas muitos ainda desconheciam o destino do Lai e até mesmo o que teria acontecido com Hung Kwan Lam.
A reportagem do Gazeta Online conversou nesta sexta-feira (16) com Suki Lam, filha do casal Hung Kwan Lam e Lai Yuk Kuen. Ela, que está no Espírito Santo unicamente para resolver questões de inventário e venda do imóvel, contou um pouco da história da família e a origem do Restaurante Lai.
> Antigo restaurante de Pedra Azul encerra atividades
O ano era 1973
O primeiro estabelecimento de comida oriental de Vitória, o Restaurante Lai, fechou as portas em novembro Crédito: Suki Lam, Lam Shuk Yee
"Viemos de São Paulo para o Espírito Santo em 1973. O primeiro restaurante que abrimos foi no Saldanha. Lá funcionou apenas por alguns meses. Depois mudamos para a Dante Michelini, em Camburi. Por final, em 1975, fomos para a Rua do Canal, em Jardim da Penha", explicou.
Os pais de Suki vieram da China para o Brasil. Antes mesmo de se aventurarem no Espírito Santo, a família abriu um comércio no bairro Liberdade, em São Paulo.
Escolhemos lá (SP) pela facilidade de ter muitos patrícios, japoneses, chineses, coreanos, era muito fácil a vida lá. Depois de cinco anos, vimos que não estávamos aprendendo o português, que não tínhamos amigos brasileiros. Decidimos sair de São Paulo e escolher outro destino
Suki Lam
A escolha por Vitória
A partir daquele momento, os pais da Lam viajaram para outras capitais, porém, todas já tinham um restaurante oriental. "Eles não queriam competir. Descobriram que Vitória era a única que ainda não tinha um restaurante chinês. Foi assim que vieram parar aqui", explicou Suki.
Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Suki Lam chegou a morar no Espírito Santo e até trabalhou na Rede Gazeta, quando a empresa funcionava na Rua General Osório, no Centro de Vitória. "Este é um período jurássico", brincou.
> 10 estabelecimentos que fecharam e deixaram saudades no ES
Bazar com itens do Restaurante Lai
O primeiro estabelecimento de comida oriental de Vitória, o Restaurante Lai, fechou as portas em novembro Crédito: Suki Lam, Lam Shuk Yee
Hoje ela mora em Londres, na Inglaterra, e diz que, em breve, deve realizar um bazar para vender os artigos do restaurante — este foi um pedido dos clientes do local.
"Vou organizar um bazar porque tem muitos objetos. Antigos clientes têm interesse em comprar artigos, pratos, entre outros. Já apareceram alguns compradores interessados pelo imóvel, mas ainda não há nada concreto. Estou finalizando alguns documentos e correndo atrás", finalizou.
> Com 40 anos de história, pizzaria fecha no ES
Antigos clientes lamentam a despedida
O primeiro estabelecimento de comida oriental de Vitória, o Restaurante Lai, fechou as portas em novembro Crédito: Suki Lam, Lam Shuk Yee
No grupo "Memória Capixaba", no Facebook, antigos frequentadores relembraram características da casa que já deixa saudades.
"Boas recordações eu tenho desse lugar..."
— Edson Marianelli
"Era um dos melhores em Vitória na sua época. Só existia ele que oferecia comida oriental. Estive lá pela primeira vez no ano de 1991 e, a última vez foi em 2013."
— Eloy Banhos Pimentel
"Ôh, dó! Ia muito lá na década de 90 quando morava em Jardim da Penha!"
— Solandro Assunção Santanna
"Marcou época."
— Paulo Fabio Belesa
"Seu Lam, esse prato é suficiente para duas pessoas? 'Se não for, pede mais!'.E abria um sorriso já sem alguns dentes, esse era seu Lam, das vezes que fui lá sempre me tratava com um super carinho, inclusive o 1º encontro do que ainda era o começo do grupo Controle de Qualidade, escolhemos justamente o restaurante Lai... A decoração era incrível, a sopa de barbatana de tubarão, segundo seu Lam era afrodisíaca."
— Marcelo L Ribeiro

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