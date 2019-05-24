Prédio desaba em Itapoã, Vila Velha

Um prédio sem moradores desabou no bairro Itapoã, em Vila Velha , na madrugada desta sexta-feira (24). O edifício de quatro andares andares está localizado na Rua Milton Caldeira e caiu por volta das 5h30.

Segundo moradores, o prédio estava desabitado há pelo menos 14 anos, desde 2005. Os moradores disseram ainda que havia uma placa de interditado no edifício e que a estrutura apresentava várias rachaduras.

BARULHO ASSUSTADOR

A reportagem do Gazeta Online está no local do desabamento. Moradores contaram que o barulho foi assustador. A manicure Ana Claudia Ferreira e o marido Eduardo Ferreira relataram que, no momento da queda, eles olharam pela janela e a rua estava cheia de poeira. O casal só entendeu o que estava acontecendo depois que desceu e viu o desabamento.

Como era o prédio antes de desabar Crédito: Google Maps | Reprodução

Há muito entulho e o trânsito está interditado. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual estão na Rua Milton Cadeiras.

TESTEMUNHAS

Um idoso passava pela rua no momento do desabamento.

Eu estava passando aqui exatamente às 5h35 e comecei a ouvir um barulho. Parei para ver e o prédio estava desabando. Negócio de dois, três minutos e desabou tudo Luiz Carlos Martins

"TIPO BARULHO DE TROVÃO"

A estudante Natália Valim Fernandes, 14 anos, contou que estava dormindo (veja vídeo abaixo) quando escutou o barulho e só deu tempo de olhar na janela e viu o prédio caindo.

ESTALOS

A cuidadora de idosos Eva Lúcia, que trabalha perto do prédio, já estava acordada quando a estrutura ruiu. "Eu levantei 5h15, estava na cozinha fazendo café e escutei o estrondo. Pensei: o prédio está desabando. Achei que estava desabando para o lado da casa que eu estou, mas, graças a Deus, desabou para o lado da rua. Graças a Deus, eu creio que nada aconteceu. Creio que não tem morador de rua nesse prédio. Só o susto".

Eva diz que o edifício estava rachado e interditado.

Ontem à noite eu estava escutando um estalo, eu durmo com a janela aberta, mas não imaginava que fosse o prédio Eva Lúcia

"Estou nervosa, com as pernas moles. Trabalho aqui há 4 anos e nunca vi uma coisa dessa não. Nós tivemos um livramento muito grande, inclusive a senhora idosa que eu durmo com ela. Só o susto que foi demais. Muita poeira no momento, mas graças a Deus está tudo bem", afirma Eva.

CORPO DE BOMBEIROS

De acordo o capitão do Corpo de Bombeiros Ivan Loreto, a equipe está aguardando o grupamento de cães, que é importante nesse trabalho, para confirmar se há ou não vítimas. O grupamento é o mesmo que atuou em Brumadinho, Minas Gerais.

"A gente já fez o isolamento inicial, já verificou se algum outro morador foi afetado diretamente, ferido. Verificamos que, graças a Deus, não foi afetado. Acionamos a Defesa Civil de Vila Velha para verificar as estruturas ao redor para ver se foi afetada a parte estrutural das edificações vizinhas".

A gente está aguardando o grupamento de cães para fazer o trabalho de buscas, porque os moradores relataram a presença de moradores de rua em semanas anteriores, a gente tem que descartar para poder trabalhar com maquinário Ivan Loreto, capitão do Corpo de Bombeiros

"O bombeiro não trabalha com dúvida, a gente tem que trabalhar com certeza. Então a gente vai precisar contar com o apoio do cães", reforça Loreto.

O capitão disse que, a princípio, não pode dar a informação de que o prédio estava interditado. "O que posso falar é que não tinha ninguém residindo no local. O que eu sei até então é dos moradores da região, nada oficial".

Capitão do Corpo de Bombeiros Ivan Loreto Crédito: Eduardo Dias

(Com informações de Eduardo Dias e Bernado Coutinho)

APÓS HORAS DE BUSCAS, CADELA BECK É CHAMADA PARA RESGATE

A cachorra Beck, da raça Pastor Alemão, viajou de helicóptero na tarde desta sexta-feira (24) para ajudar na identificação de possíveis vítimas do desabamento do prédio que ruiu, nesta madrugada, no bairro Itapõa, em Vila Velha. A cachorra pertence ao Corpo de Bombeiros de Colatina, no Noroeste do Estado, e tem um treinamento específico para sentir odores de pessoas mortas.

VÍDEO

PRÉDIO RECEBEU VISTORIA ANO PASSADO

Defesa Civil, Márcia Sina Simões, no ano passado, uma equipe realizou uma vistoria no local, onde foram identificadas rachaduras e uma leve inclinação no prédio. "Na época, a gente precisava entrar em contato com o proprietário para notificá-lo, pra contratar um engenheiro pra ver se tinha a possibilidade de uma recuperação estrutural, mas a gente não conseguiu achar esse proprietário", disse. De acordo com a engenheira da, Márcia Sina Simões, no ano passado, uma equipe realizou uma vistoria no local, onde foram identificadas rachaduras e uma leve inclinação no prédio. "Na época, a gente precisava entrar em contato com o proprietário para notificá-lo, pra contratar um engenheiro pra ver se tinha a possibilidade de uma recuperação estrutural, mas a gente não conseguiu achar esse proprietário", disse.

BUSCAM COMPLETAM 12 HORAS

Corpo de Bombeiros continuam pelas buscas de supostas vítimas Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

Após 12 horas, equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local para dar continuidade à busca de possíveis vítimas do desabamento. De acordo com a Tenente Andressa, a cadela Beck demonstrou interesse por uma área durante a busca. "A Beck farejou duas vezes a mesma área, uma área mais atrás, uma área diferente do que a Zara demonstrou interesse mais cedo. A gente está investigando e movimentamos os escombros mais uma vez. Ela indicou novamente, pela segunda vez, o mesmo local", explicou.

BUSCAS ENCERRADAS

Por volta das 22h, as buscas foram encerradas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, toda a área foi verificada e a hipótese de vítimas foi descartada. Neste sábado (25) a Defesa Civil irá ao local novamente para fazer uma vistoria.