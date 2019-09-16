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Podcast: Edmilson Cândido do Rosário, o bandido que aterrorizou o ES

No segundo episódio da série Vidas Bandidas, conheça a história do criminoso que ganhou fama de cruel e também Robin Hood capixaba na década de 80

Sullivan Silva

Publicado em

16 set 2019 às 15:21
O segundo episódio da série de podcasts de A Gazeta, Vidas Bandidas, relembra como Edmilson Cândido do Rosário deixou de ser motorista de ônibus para se transformar no bandido mais temido do Espírito Santo, na década de 1980. Com roubos e mortes na ficha criminal, ele ganhou fama de assassino cruel, que perdeu as contas de quantas pessoas matou, e também de Robin Hood capixaba, que distribuía o fruto do roubo para a população carente. 
Clique no play azul abaixo, para ouvir o podcast. Use fones de ouvido para uma melhor experiência.
 > Confira como ouvir os podcast de Vidas Bandidas
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