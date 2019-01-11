PF concedeu 258.427 registros de posse de arma a civis em 2018

Posse de arma Crédito: Pixabay

A Polícia Federal (PF) concedeu, entre pedidos novos e revalidações, 258.427 registros de posse de arma de fogo para a população civil no Brasil em 2018 - uma média de 708 por dia. No caso dos portes, o número de autorizações explodiu, chegando a 8.639. É o maior desde pelo menos 2014, quando 5.595 portes foram permitidos.

Os dados, levantados nesta quinta-feira pela Polícia Federal, referem-se às armas de fogo autorizadas para pessoas físicas, empresas de segurança privada, órgãos civis de segurança pública, entre outras categorias que precisam pedir autorização para comprar os artefatos.

No ano passado, do total de 258.427 armas autorizadas, 48.330 foram novos registros e 210.097 foram revalidações. Atualmente, é preciso renovar o registro da arma a cada cinco anos. O governo Bolsonaro pretende estender esse prazo para 10 anos.

O número de autorizações e revalidações oscilou de 2014 para cá. Naquele ano, foi de 254.374; passando para 209.222 em 2015; 222.263 em 2016, 267.716 em 2017 e 258.427 em 2018.

Já o porte, apesar de também ter oscilado, registrou aumento de 50% entre 2017 e 2018, passando de 5.748 para 8.639. Em 2014, foram 5.595 portes, caindo para 4.416 em 2015 e subindo para 6.740 em 2016.

O governo prepara outras mudanças, além do aumento do prazo de validade dos registros de arma, em um decreto que será publicado nos próximos dias. A norma vai restringir o poder atual que a PF tem de negar os pedidos por entender que o interessado não tem necessidade da arma.