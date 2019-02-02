Patinetes elétricos e bicicletas dockless chegam a Vitória

Patinete elétrico chega a Vitória. O valor de desbloqueio é de R$ 2,50 e, por minuto, 0,50 centavos Crédito: Fernando Madeira

Os aguardados patinetes elétricos e bicicletas dockless (que não precisam ser o deixados em um ponto fixo) chegaram em Vitória ontem. A principal novidade é essa: poder deixar o veículo em qualquer lugar, desde que esteja dentro do limite de atuação. Entre os bairros estão: Mata da Praia, Praia do Canto, Jardim da Penha e Enseada do Suá. As bikes englobam uma área de 11 km² e, os patinetes, de 4,2 km².

Ao todo, são 240 patinetes e centenas de bicicletas distribuídos pela Capital. Para desbloquear o patinete, é preciso que o usuário desembolse R$ 2,50 e, a cada minuto, é cobrado 0,50 centavos. Já as bikes custam R$ 1 a cada 10 minutos. A empresa responsável é a Yellow e o município não terá custo com a manutenção. Os veículos estão disponíveis todos os dias. A bike, o dia todo. O patinete de 8h às 20h, pois é recolhido pela empresa para ser recarregado.

Há duas formas para usar o sistema de compartilhamento dos veículos. Após realizar astro no aplicativo, pode optar por cadastrar o cartão de crédito como forma de pagamento. Se preferir em dinheiro, pode recorrer a um dos 30 pontos parceiros. "Você precisa colocar crédito na sua carteira para poder alugar. Nos pontos parceiros, após o pagamento o comerciante gera um QR Code e deposita os créditos", explica o diretor de Relações com o Governo, Milton Achel.

Data: 01/02/2019 - ES - VitÛria - VitÛria agora tem patinetes para mobilidade urbana - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

A velocidade do patinete segue as regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em que não pode ultrapassar 20 km/h. O veículo suporta, também, 100 kg e tem autonomia de 30 km. Se o usuário for para um bairro não autorizado, recebe um aviso. Se persistir, é bloqueado do aplicativo, podendo ser cobrado por uma taxa de retorno e a equipe vai até o local recolher o veículo. "As pessoas que sem do carro experimentam a cidade de uma maneira diferenciada", diz Achel. Uma das vantagens do patinete, aponta Achel, é que o usuário faz menos esforço.

O entregador Alisson Domingues Trindade, 18, mora em Bairro República, na Capital, e está animado com a novidade. Ele já é adepto das bicicletas e agora ganha mais uma opção. "Ando de bicicleta para todo canto. A ideia parece interessante e vai ajudar muita gente", afirma. No momento da entrevistam, ele se cadastrava para começar a utilizar o serviço.

SERVIÇO

Preço

Bicicleta: R$ 1,00 a cada 10 minutos; Patinete: R$2,50 para desbloqueio e R$ 0,50 por minuto.

Bairros

Patinete: Bento Ferreira, Praia do Suá, Enseada do Suá, Santa Helena, Praia do Canto, Jardim da Penha e Mata da Praia.

Bicicleta: Ilha de Santa Maria, Monte Belo, Bento Ferreira, Praia do suá, Enseada do suá, Santa Helena, Santa Lucia, Praia do canto, Barro vermelho, Santa Luiza, Pontal de camburi, Jardim da Penha, Mata da praia, República, Morada de camburi e Goiabeiras.

Funcionamento

Usuário deve se cadastrar no aplicativo Yellow. Por lá, acessa os veículos e locais disponíveis

Pagamento

No cartão de crédito via aplicativo ou em dinheiro nos pontos parceiros. É possível conferir quais são dentro do aplicativo.