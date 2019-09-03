Motorista que matou vendedor no ES já se envolveu em outro atropelamento

Motorista perde controle de caminhonete e atropela homem, em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro/ TV Gazeta

Marcelo Pansiere, de 50 anos, na última quarta-feira (28), em Aribiri, Vila Velha, já se envolveu em outro atropelamento em 2013. As informações são da TV Gazeta, que apurou que o motorista, morador do bairro Ataíde, já atropelou uma dona de casa há 6 anos. Na época, a vítima precisou ficar afastada do trabalho por 10 meses para se recuperar dos ferimentos. O caso está registrado na Justiça. O motorista suspeito de atropelar o vendedorna última quarta-feira (28), em, já se envolveu em outro atropelamento em 2013. As informações são da, que apurou que o motorista, morador do bairro Ataíde, já atropelou uma dona de casa há 6 anos. Na época, a vítima precisou ficar afastada do trabalho por 10 meses para se recuperar dos ferimentos. O caso está registrado na Justiça.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e recebido alta horas depois do atropelamento. Ainda segundo a TV Gazeta, o motorista é conhecido como Zé ou Baiano. No dia do acidente, ele chegou a ser socorrido pela equipe doe recebido alta horas depois do atropelamento.

morreu no último sábado (31).

Testemunhas relataram que, com o impacto da batida, o volante do veículo se soltou. Marcelo, que foi atropelado na calçada, teve hemorragia interna e fraturas no quadril e nas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e

A caminhonete foi apreendida pois não estava licenciada. Já o motorista chegou afazer o teste de bafômetro que deu negativo para ingestão de álcool. Após o fato, a Polícia Militar registrou a ocorrência como lesão corporal, mas depois da morte de Marcelo os detalhes foram repassados para a Delegacia de Trânsito que cuida das investigações.

A delegacia ainda vai marcar os depoimentos com as testemunhas e motorista.

O tio da vítima, Angelo Henrique Pansiere conversou com a TV Gazeta e relatou que nunca viu um acidente com tal resultado. “Já vi inúmeros acidentes, mas dessa maneira foi a primeira vez. Queremos saber alguma coisa, esse cidadão que atropelou não pode ficar impune”, disse.



O CASO

Depois de ser atingido por uma caminhonete desgovernada na manhã de quarta-feira (28), o pedestre atropelado, o vendedor Marcelo Pansiere Correia, de 50 anos, chegou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Lucas, em Vitórias, em estado grave. O acidente ocorreu no bairro Aribiri, em Vila Velha. O motorista da caminhonete também ficou ferido e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

Segundo um amigo da família, Marcelo sofreu hemorragia interna, já que vários órgãos foram atingidos com o impacto da batida. A equipe médica conseguiu estancar, mas a vítima precisou receber uma transfusão de sangue.

Caminhonete invade calçada em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro | TV Gazeta

Ainda de acordo com o amigo da família, Marcelo chegou a passar por várias cirurgias e corria o risco de não voltar a andar. Ele teve diversas fraturas, a maioria delas no quadril, na bexiga e nas pernas. Ainda durante a cirurgia, que levou horas, os médicos tentaram salvar os órgãos.