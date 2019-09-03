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Há 6 anos

Motorista que matou vendedor no ES já se envolveu em outro atropelamento

O acidente aconteceu em 2013; na época a dona de casa atropelada precisou ficar afastada do trabalho por 10 meses para se recuperar dos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 19:01

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 19:01

Motorista perde controle de caminhonete e atropela homem, em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro/ TV Gazeta
O motorista suspeito de atropelar o vendedor Marcelo Pansiere, de 50 anos, na última quarta-feira (28), em Aribiri, Vila Velha, já se envolveu em outro atropelamento em 2013. As informações são da TV Gazeta, que apurou que o motorista, morador do bairro Ataíde, já atropelou uma dona de casa há 6 anos. Na época, a vítima precisou ficar afastada do trabalho por 10 meses para se recuperar dos ferimentos. O caso está registrado na Justiça.
Ainda segundo a TV Gazeta, o motorista é conhecido como Zé ou Baiano. No dia do acidente, ele chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e recebido alta horas depois do atropelamento.
> Polícia Civil investiga acidente com moto que bateu em poste na Serra
Testemunhas relataram que, com o impacto da batida, o volante do veículo se soltou. Marcelo, que foi atropelado na calçada, teve hemorragia interna e fraturas no quadril e nas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (31).
A caminhonete foi apreendida pois não estava licenciada. Já o motorista chegou afazer o teste de bafômetro que deu negativo para ingestão de álcool. Após o fato, a Polícia Militar registrou a ocorrência como lesão corporal, mas depois da morte de Marcelo os detalhes foram repassados para a Delegacia de Trânsito que cuida das investigações.
A delegacia ainda vai marcar os depoimentos com as testemunhas e motorista.
> Colisão entre carros termina com um deles capotado em Vila Velha
O tio da vítima, Angelo Henrique Pansiere conversou com a TV Gazeta e relatou que nunca viu um acidente com tal resultado. “Já vi inúmeros acidentes, mas dessa maneira foi a primeira vez. Queremos saber alguma coisa, esse cidadão que atropelou não pode ficar impune”, disse.
O CASO
Depois de ser atingido por uma caminhonete desgovernada na manhã de quarta-feira (28), o pedestre atropelado, o vendedor Marcelo Pansiere Correia, de 50 anos, chegou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Lucas, em Vitórias, em estado grave. O acidente ocorreu no bairro Aribiri, em Vila Velha. O motorista da caminhonete também ficou ferido e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
> Moradora de rua é atropelada por caminhão da Prefeitura de Vitória
Segundo um amigo da família, Marcelo sofreu hemorragia interna, já que vários órgãos foram atingidos com o impacto da batida. A equipe médica conseguiu estancar, mas a vítima precisou receber uma transfusão de sangue.
Caminhonete invade calçada em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro | TV Gazeta
Ainda de acordo com o amigo da família, Marcelo chegou a passar por várias cirurgias e corria o risco de não voltar a andar. Ele teve diversas fraturas, a maioria delas no quadril, na bexiga e nas pernas. Ainda durante a cirurgia, que levou horas, os médicos tentaram salvar os órgãos.
Na ocasião, a esposa de Marcelo, Lucena Maria da Silva, contou que passou mal ao receber a notícia do acidente.“Me chamaram dizendo que houve alguma coisa com Marcelo, eu fiquei desesperada porque ele não tem a saúde boa. Perguntei o que houve e me disseram que ele foi atropelado. Eu passei mal".

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