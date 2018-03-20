Moradores entram na Justiça contra a Linha Verde em Vitória

Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

Uma semana após sua implantação na Avenida Dante Michelini, em Vitória, a Linha Verde sofre ataques por parte dos moradores dos bairros do entorno, que já procuraram um advogado para pedir na Justiça a suspensão da faixa.

O pedido de liminar tem como autores alguns residentes de Jardim Camburi e Mata da Praia e será protocolado hoje.

Segundo a ação popular, a implantação da Linha Verde fere a Lei Federal nº 12.587/2012, que regulamenta a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A legislação diz que todo projeto de mobilidade que tenha grande impacto deve ser amplamente debatido com a população.

Sabemos que isso não foi feito em Vitória. Não houve audiências públicas e a população não pode participar. Foi um projeto empurrado goela abaixo, diz o advogado Amarildo Santos, responsável pela ação. Ele espera que ainda durante a semana haja uma decisão sobre a liminar.

Além do grupo de moradores representado pelo advogado, associações da Mata da Praia, Jardim Camburi e Bairro República também se manifestaram pedindo a suspensão do corredor exclusivo para ônibus. Elas protocolaram na tarde de ontem um documento na Prefeitura de Vitória afirmando que o tempo de trajeto no trânsito dos moradores aumentou 50% no final do dia por conta dos diversos engarrafamentos derivados da migração dos motoristas para outras vias.

As associações de moradores descrevem um afunilamento de três para duas faixas, que provoca engarrafamentos principalmente na região da Praia do Canto.

Além disso, as entidades também reclamam da falta de diálogo com a prefeitura, que não as teria consultado para a implantação da faixa.

Em momento nenhum nos foi perguntado nada. A gente não é contra, mas queria participar, ter diálogo, afirma o presidente da Associação de Moradores de Bairro República, Walter Guedes.

VIAS ALTERNATIVAS

Segundo o documento das associações, a Avenida Dante Michelini era uma das poucas na cidade que não sofria com engarrafamentos. Os moradores dizem que a via tinha boa fluidez tanto para carros quanto coletivos, não demandando intervenção do poder público.

O representante de Jardim Camburi, Enock Sampaio Torres, diz que a comunidade do bairro reclama do engarrafamento entre Bento Ferreira e a Ponte da Passagem. Todos os motoristas estão indo pela Reta da Penha e Praia do Canto. Está congestionando outros locais, relata.

Já o representantes da associação da Mata da Praia afirma que até os moradores que andam de ônibus têm reclamado do aumento no tempo de trajeto. O tempo que os usuários de transporte público economizam na Dante Michelini não compensa o tempo que eles perdem no engarrafamento, afirma.

Mas há usuários de transporte coletivo que gostaram da mudança. Achei ótimo porque diminuiu o meu tempo de viagem de 10 a 15 minutos. Vou da Praia do Canto a Jardim Camburi, diz a professora Neuza Machado, ontem à tarde para a CBN Vitória.

Não assinou

A associação que representa os moradores da Praia do Canto não assinou o documento, mas informou que notou um aumento no número de carros que trafegam pelo bairro.