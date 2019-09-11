Milena Gottardi foi morta na véspera de assinar o divórcio com Hilário

Há dois anos, um marido corria pelo Hospital da Clínicas, em Vitória , para saber notícias da esposa, ainda no papel, baleada na cabeça em uma suposta tentativa de assalto após sair do trabalho.

exclusiva foi dada à reportagem do Gazeta Online pela família da médica. Para eles, tudo foi premeditado em detalhes, inclusive a data do crime. O casal, já morando em casas separadas, assinaria o divórcio no dia seguinte, 15 de setembro, data da morte da oncopediatra Milena Gottardi . A informaçãofoi dada à reportagem dopela família da médica. Para eles, tudo foi premeditado em detalhes, inclusive a data do crime.

Já preso, o ex-marido chegou a agendar uma ida ao INSS para tentar obter a pensão da médica Milena Gottardi (veja ao final da matéria).

Ele, o policial civil Hilário Frasson , já havia buscado as filhas na escola e as levado até a casa da Milena, onde estava a sogra. Naquele dia 14 de setembro de 2017, a aposentada Zilca Maria Gottardi, 73 anos, esperava a filha com a janta pronta. Mas quem chegou foi o Hilário.

Na entrevista, a mãe conta como soube do crime e a sequência de medo e dor que viveu após a morte da médica. Ela, o filho Douglas Gottardi e as duas netas precisaram se esconder após o enterro, por orientação da polícia. Até então, Hilário e o pai dele, Esperidião Frasson, acusados de serem os mandantes do assassinato, ainda estavam soltos.

Na conversa, a família da médica fala da presença do Esperidião no velório, o sofrimento de Milena para conseguir sair de casa, as perseguições de Hilário e o que o irmão da médica faria se ficasse frente a frente com ex-cunhado.

HILÁRIO PEDIU PENSÃO

Em novembro de 2017, ao ordenar a transferência de Hilário Frasson para a Penitenciária de Segurança Média I (PSME I), em Viana, o juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, escreveu que chamou atenção dele o fato de Hilário ter conseguido, mesmo preso, agendar uma ida ao INSS para tentar obter a pensão da médica Milena Gottardi , sua ex-mulher, assassinada na saída do trabalho, crime pelo qual o Hilário é denunciado como mandante.

"Como se não bastasse - e para maior surpresa -, verifico que o réu solicitou à autoridade policial responsável pela unidade prisional autorização de saída para comparecer ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de requerer em favor das filhas benefício previdenciário de pensão por morte da própria vítima que é acusado de ter matado", disse o juiz na sentença.

O magistrado se surpreendeu ainda mais com o fato de o agendamento, que só pode ser feito pela internet ou pelo telefone, ter sido autorizado pela direção do presídio onde ficam detidos os policiais civis. "Tal situação é inadmissível", escreveu.

Na ocasião, o juiz classificou como "absurdo" o fato de Hilário pedir o benefício de pensão por morte de Milena, sendo que ele é um dos acusados de mandar matar a médica.

SÉRIE

Até sexta-feira, o Gazeta Online publica uma série de reportagens, em vídeo, sobre os dois anos da morte da médica Milena Gottardi.