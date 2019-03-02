Mais de 500 atrações para curtir o carnaval de Norte a Sul do ES

Pode vestir a sua fantasia, jogar os confetes e serpentinas para o alto porque o carnaval chegou! E capixabas e turistas poderão escolher 570 atrações de Norte a Sul do Estado para curtir o feriadão mais festivo do ano.
Tem programação para todas idades e gostos para os dias de folia. No Centro de Vitória, neste sábado, a partir das 20h, o Bloco do Silva anima os foliões, de graça, na Praça Costa Pereira. No repertório do cantor capixaba, grandes sucessos de nomes emblemáticos da música baiana, como Daniela Mercury, Olodum, Banda Eva e Cheiro de Amor.
Junto ao repertório, algumas canções autorais, como “A Cor é Rosa” e “Fica Tudo Bem”, além de sucessos de Caetano, Gal Costa e Marisa Monte.
Já no domingo (3), o destaque em Vitória é o já tradicional bloco Regional da Nair, que também sai pelas ruas do Centro da Capital com concentração a partir das 9h.
A folia não para e na segunda-feira uma das opções no Centro de Vitória será o BatuQdellas, grupo de percussão formado só por mulheres que toca com uma mensagem de empoderamento e igualdade e promete ser sucesso de público.
Na Serra, o Camundongos, fundado a partir do Ratazanas, anima os foliões de hoje até quinta-feira em Jacaraípe. Para o desfile deste ano, o bloco preparou um carro, onde foliões poderão subir. Os membros do bloco também vestem fantasias que foram usadas nos desfiles das escola de samba do Carnaval de Vitória.
“O Camundongos sai há 20 anos, foi fundado por filho de pescadores do bairro Jacaraípe, na Serra. Colocar o bloco na rua é uma alegria muito grande”, afirma Toninho Miguel, fundador do bloco.
Além disso, há opções para crianças nos dias de feriadão na Grande Vitória. Algumas delas são o Canelinhas da Praia, em Vila Velha, e Regionalzinho e Tô Baby, em Vitória.
INTERIOR
Nos municípios do interior do Estado, além de blocos, há atrações de axé, samba, funk e até música eletrônica. Tem espaço até para o congo. Em Povoação, distrito de Linhares, no Norte do Estado, por exemplo, a Banda de Congo São Benedito toca amanhã, a partir das 14h.
Veja abaixo e nas próximas páginas a programação completa do carnaval no Estado.
PROGRAMAÇÃO
Conceição da Barra
ATRAÇÕES
Sede
Hoje: Arerê, 16h; Lambaeróbica com Eduardo Gomes, 18h, e com Thiago Rosa, 19h; Dança e Ritmos com Jeferson, 19h30; Bandinha da Barra e DJ Chambinho, 20h; Kelly Muniz, 21h; Fogumano, 21h30; Bandinha Pôr do Sol, 22h; Carlinhos Rocha, 23h; Flavinho a Carreta, 1h.
Amanhã: Ty Henry e Banda, 16h; Lambaeróbica com Thiago Rosa, 18h, e com Eduardo Gomes, 19h; Agitu’s, 18h30; Bandinha da Barra e DJ Chambinho, 20h; Escola de Samba Império de Fátima, 21h; Bandinha Pôr do Sol, 22h; Agitu’s, 23h; João Bosco e Vinícius, 1h.
Segunda: Cerradu’s, 16h; Lambaeróbica com Eduardo Gomes, 18h, e com Thiago Rosa, 19h; Dança e Ritmos com Jeferson, 19h30; Bandinha da Barra e DJ Chambinho, 20h; Ty Henry e Banda, 21h; Bandinha Pôr do Sol, 22h; Filipe Fantin, 23h; Ricardinho da Bahia, 1h.
Terça: Lambaeróbica com Thiago Rosa, 18h, e com Eduardo Gomes, 19h; Dança e Ritmos com Jeferson, 19h30; Bandinha da Barra, 20h; Michelle Rocha, 21h; Bandinha Pôr do Sol, 22h; DJ Chambinho, 23h; Agitu’s, 1h.
Praia
Hoje: Atitude Positiva, às 12h
Amanhã: Explode Samba, 12h
Segunda: Afrobatucada, 12h
Terça: Tim Cruz, 12h
Braço do Rio
Hoje: D’Luar, 21h; Lau Lima, 23h; Agitu’s, 1h
Amanhã: Michelle Rocha, 21h; Rhastasom, 23h; Ingrid Collares, 1h
Itaúnas
Hoje: Cerradu’s, 21h
Amanhã: Bandinha da Barra, 16h
Segunda: Kelly Muniz, 21h
Terça: Bandinha Pôr do Sol, 16h
São Mateus
BLOCOS
Guriri
Hoje: No trio Giripoca, Bandinha da Ilha, às 18h; e Saudades de Outrora, 20h.
Amanhã: No trio Giripoca, bloco infantil, às 16h; Eternizando o Samba, às 18h; Nos Travamus, 20h; #Tonutei, 21h
Segunda: No trio Giripoca, bloco infantil, 16h; CarnaRock, 18h; Nos Travamus, 20h
Terça: No trio Giripoca, Raízes Afro, 18h; Pintinho e convidados, 20h
ATRAÇÕES
Guriri
Hoje: Charanga do Adelson, 12h; Banda Tock, 17h; Billy Darc Elétrico, 18h30; Carnaval Acessível, 19h; Flávio Ghomes, 20h; Swing Batifun, 21h30; DJ RD e MC Carreta, no trio Giripoca, 22h; Love Beat, 23h; DJ Paulinho Mattos e DJ Chambinho, no trio Giripoca, meia-noite; e Izy Monteiro, 1h
Amanhã: Charanga do Adelson, 12h; Dig Black, 15h; Guig Ghetto, 17; Acsão no Komando e Carnaval Acessível, 19h; Afrozumba, 21h; DJ Hebert e MC Carreta, no trio Giripoca, às 22h; Katrina 23h; DJ Chambinho e DJ Paulinho Mattos, meia-noite; Neto LX, 1h
Segunda: Charanga do Adelson, 12h; Chocolate &Cia, 15h; Filipe Fantin, 17h; Maderada e Carnaval acessível, 19h; Fernanda Pádua, 21h; DJ RD e DJ Drums, 22h; Livvia Bicalho, 23h; DJ Paulinho Mattos e DJ Chambinho, meia-noite; Jorginho Celles, 1h
Terça: Charanga do Adelson, 12h; Black Out, 15h; Ricardinho da Bahia, 17h; Léo Mai e Carnaval acessível, 19h; KaraKaramba, 21h; DJ Hebert e DJ Drums, 22h; Law Lima, 23h; DJ Chambinho e DJ Paulinho Mattos, meia-noite; Oz Mannoz, 1h
Linhares
BLOCOS
Pontal do Ipiranga
Amanhã: Bloco Tô Dentro, 17h
Regência
Hoje: Banda SwingAê com Bloco na Lata, 17h
Amanhã: Fubica e bloco Amigos da Natureza, 17h
Segunda: Encontro de blocos com Fubica, às 17h
Povoação
Hoje: Bloco comunitário, 18h30
Amanhã: Bloco comunitário, 18h30
Segunda: Bloco comunitário, 18h30
Terça: Bloco comunitário, 19h
ATRAÇÕES
Pontal do Ipiranga
Hoje: Arena Mexe Ponta, das 9 às 18h; Saudades de Outrora, 17h; Quebra e Samba, 17h; Página 07, 20h; Fernanda Pádua, 22h; Léo Mai, meia-noite
Amanhã: Arena Mexe Pontal, das 9h às 18h; Carol Gava, 15h; Saudades de Outrora, 17h; Projeto X, 20h; Jorginho Celles, 22h; Filipe Fantin, meia-noite.
Segunda: Arena Mexe Pontal, das 9h às 18h; Saudades de outrora e Baianizô, 17h; Staff, 20h; Palminha da Mão, 22h; New Show, meia-noite.
Terça: Arena Mexe Pontal, das 9h às 18h; Marcos Roberto, 15h; Saudades de Outrora, 17h; D’Bandeza, 18h; Oz Mannoz, 20h
Regência
Hoje: Pro Dance Hit’s, 16h; Fubica, 17h; Marcos Roberto e banda, 21h; Forró Si Mininu, meia-noite
Amanhã: Cia de Dança Igor Santana, 16h; Banda de Quebrada, 21h; Larissa Salles, meia-noite
Segunda: Pro Dance Hit’s, 16h; Banda SwingAê, 21h; Rocha o Nó, meia-noite
Terça: Cia de Dança Igor Santana, 15h; Fubica, 16h e 18h; Hiago Ferrari, 21h
Povoação
Hoje: Pro Dance, às 14h; Cleberson dos Teclados, 15h; Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira, 17h30; Fanfarra, 20h30; Jhony Pancada, 22h30; Baile Lignt DJ J.A, 0h30; Pegada dos Play, 1h
Amanhã: Banda de Congo São Benedito, às 14h; Power Girls Cia de Dança, às 15h; Aeróbica, 17h30; Fanfarra, às 20h30; Suíte do papi, 22h30; Baile Light DJ J.A, 0h30; Acsão no Komando, 1h
Segunda: Top Dance, às 14h; Monstros do Forró, 15h; Aeróbica, 17h30; Fanfarra, 20h30; Alan Rezende, 22h30; Lignt DJ J.A, 0h30; Só d Pancada, 1h
Terça: Arena Dance Povoação, 14h; aeróbica, 17h30; A Vitrine, 22h30; Baile Light DJ J.A, 0h30; Kit Swing, 1h
Aracruz
ATRAÇÕES
Barra do Sahy
Hoje: Amanda e Banda, 17h; Allan Resende, 19h30; Projeto X, 22h; Comichão, 0h30
Amanhã: Léo Mai, 17h; Renan de Castro, 19h30; Sambolada, 22h; Andréa Nery, 0h30
Segunda: Katrina, 17h; Henrique e Rian, 19h30; Mano Ghetto, 22h; Léo Lima, 0h30
Terça: Escola de Samba “Toque de Mestre”, 15h; Fernanda Pádua, 17h; Diego Santana, 19h30; Laura Viana e Banda New Show, 22h; Filipe Fantin, 0h30
Santa Cruz
Hoje: BillyBand, 19h30; Axé Uai, 22h; Laura Viana e NewShow, 0h30
Amanhã: Minicirco Espoleta, 16h30; Os Manos, 19h30; Fernanda Pádua, 22h; João Felipe e Rafael, 0h30
Segunda: Escola de Samba Bateria Serrana, 17h; Swing Battifu, 19h30; Essência, 22h; D’Maré, 0h30
Terça: Banda de marchinha, 17h; Lance Certo, 19h30; Mano Ghetto, 22h; Lucas e Tiago, 0h30
Mar Azul
Hoje: Banda de marchinha, 14h30
Segunda: Escola de samba Bateria Serrana, 14h30
Terça: Banda de Marchinha, 14h30
Putiri
Hoje: Banda de marchinha, 18h
Segunda: Banda de Marchinha, 18h
Praia dos Padres
Amanhã: Banda de marchinha, 10h
Segunda: Escola Bateria Serrana, 10h
Guaraná
Amanhã: Banda de marchinha, 15h
Jacupemba
Domingo: Banda de marchinha, 18h
Coqueiral
Domingo: Minicirco Espoleta, 19h
Segunda: Banda de marchinha, 14h30
Fundão
ATRAÇÕES
Praia Grande
Hoje: Ralf Rojas, 16h; Leley, 20h30; Andréa Nery, 23h
Amanhã: Andréia Soares, 15h; Cheiro Moreno, 20h; Gabriela Ávila, 23h.
Segunda: Dalzi Salles, 16h; Lucas e Thiago; 20h; O Giro, 23h
Terça: KS10, 16h; Tríade, 20h; Léo Lima, 22h30.
Serra
BLOCOS
Jacaraípe
Sábado e segunda: Das 14h às 17h, Camundongos
Sábado a terça: Ratazanas, das 18h às 23h
Barcelona
Amanhã: Alegria, 18h às 23h
Serra Dourada III
De hoje a terça: As Moças de Serra Dourada, das 18h às 23h
Nova Almeida
Amanhã: Leva Noiz, das 13h às 19h
Cidade Continental
Amanhã: Acadêmicos de Continental, das 19h30 às 23h
Carapebus
De hoje a terça: Carapiranha, das 19h às 23h
Balneário de Carapebus
De hoje a terça: Carretinha, das 16h às 22h
Bicanga
Sábado a terça: Jegue Folia e Galo da Praia, das 17h às 21h
ATRAÇÕES
Manguinhos
Hoje: Banho de mar à fantasia, às 10h, com banda Estrela dos Artistas; Léo Vieira, 14h; Pura Vida, 20h30.
Amanhã: Estrela dos Artistas, 10h; Tom Maior, 14h; Paulo Borges, 20h30.
Segunda: Estrela dos Artistas, 10h; Davi, 14h; Denize Pontes, 20h30
Terça: Estrela dos Artistas, 10; Samba da Vila; 14h; Zé Beleira, 20h30
Barcelona
Domingo e terça: Matinê com banda de fanfarra, 17h
Carapebus
Hoje: Escola de samba, 18h; Banda Axé Uai, 21h
Amanhã: Escola de samba, 18h; Chopp Samba, 21h
Segunda: Escola de samba, 18h; Sem Limites, 21h
Terça: Escola de samba, 18h
Balneário Carapebus
Hoje: Andreia Soares e Banda, 21h
Segunda: Danny Machado, 21h
Bicanga
Segunda: Andreia Soares, 19h30
Terça: Tarados em Samba, 19h30
Nova Almeida
Hoje: Roberson Rodrigues, 19h; Danny Machado, 21h
Amanhã: Guardiões do Corso, 19h; Via Aérea, 21h
Segunda: Guardiões do Corso, 19h; Responsa, 21h
Terça: Via Aérea, 19h; Tarados em Samba, 21h
Vitória
BLOCOS
Centro
Hoje: Bloco da Oficina, às 13h, na Rua Filomeno Ribeiro; Afro Kizomba, às 13h, em frente ao Mucane; Bloco Bleque, às 16h, na Jerônimo Monteiro; Regionalzinho, 15h, no Parque Moscoso; Bloco do Silva, às 20h, na Praça Costa Pereira.
Domingo: Regional da Nair, 9h, saída em frente ao galpão do Porto de Vitória; Puta Bloco, às 14h; na Jerônimo Monteiro
Segunda: Vai que Gama, às 15h; na Gama Rosa; Filhos de Xande, às 15h, na praça Getúlio Vargas; Bloco dos Chifrudos, às 17h, saída da rua do Rosário; Bekoo das Pretas, às 8h, na Beira-Mar (Armazém 5); BatuQdellas, às 14h, na Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda)
Terça: Vira Bloco, às 13h, na Praça Oito; Amigos da Onça, às 15h, na Rua Barão de Monjardim.
Grande Goiabeiras
Terça: Piranha vs Machões, às 13h, na Rua Professora Odila Simões (Jabour)
Jardim Camburi
Domingo: Tô Baby, às 16h, na Praça Nilze Mendes
ATRAÇÕES
São Pedro
Hoje: Matinê com a Claws Banda e espetáculo Respeitável Público, na Praça Dom João Batista, às 9h
Centro
Hoje: Projeto Pindorama, Orquestra Urbana de Vitória, Xá da Índia e Silva, na Praça Costa Pereira, 15h
Amanhã: Matinê com a Claws Banda e espetáculo Respeitável Público, na Avenida República, 9h; DJ Zappie, Juana Zanchetta, Emerson Xumbrega e Orquestra Ammor, na praça Costa Pereira, 15h
Segunda: Matinê com a Claws Banda e espetáculo Respeitável Público, na Avenida República, 9h; DJ Fabi, Grupo Ilha e Diego Lyra, na Praça Costa Pereira, 15h
Terça: Banda 522, Andréa Nery e bloco Afrojazz, na Praça Costa Pereira, às 15h
Goiabeiras
Terça: Matinê com a Claws Banda e espetáculo Respeitável Público, na Praça Três de Maio, às 9h
Vila Velha
BLOCOS
Coqueiral de Itaparica
Domingo e terça: Bloco Saco Roxo, das 17 às 21h
Rio Marinho e Cobilândia
Domingo e terça: Grande Cobilândia, das 18 às 22h
Ponta da Fruta
Domingo a terça: Independentes de Balneário, das 18h às 22h
Itapoã
Segunda: Canelinhas da Praia (infantil), das 9h ao meio-dia
ATRAÇÕES
Praia da Costa (orla)
De hoje a terça: Guardiões do Corso, das 18h às 20h
Itapoã e Coqueiral (orla)
De hoje a terça: Banda Fröhlich, das 18h às 20h
Ponta da Fruta
Na Avenida Judite Gois Coutinho, sempre a partir das 19h
Hoje: Trio Clandestino
Domingo: Sem Limites
Segunda: Responsa
Terça: Shopp Samba
Barra do Jucu (praça)
Hoje: Banda de Congo Amigos dos Tambores e Elem Nara, a partir de 17h
Domingo: Banda de congo Tambor de Jacarenama e Sambasoul, a partir de 17h
Segunda: Banda de congo Mestre Alcides e Siri de Tamanco, a partir de 17h
Terça: Banda de congo Mestre Honório e Barratuque, a partir de 17h
Terra Vermelha
Apresentações na rua da feira: banda Dubalaio; na segunda, Trio Marca; e na terça-feira, Trio Jatobá. Os três shows começam às 19h
Hoje: Motumbaxé às 18h e banda Via Aérea, às 20h
Domingo: Dubalaio, às 19h
Segunda: Trio Marca, às 19h
Terça: Trio Jatobá, às 19h
Coqueiral (praça)
Hoje: Meninos Travessos e Dennise Pontes, a partir de 17h
Amanhã: Duduzinho Ferreira e Forrofiá, a partir de 17h
Segunda: Trio Capixaba e Alisson do Banjo, a partir de 17h
Terça: Meninos Travessos e Trio Mafuá, a partir de 17h
Cobilândia (praça)
Hoje: Trio Miopia, às 19h
Domingo: Ralf Rojas, às 19h
Segunda: Via Aérea, 19h30
Terça Joka’s do Samba, às 19h30
Paul (praça)
Hoje: Cultura Popular e Bota pra Roer, a partir de 16h
Amanhã: Bárbara Grecco, às 19h
Segunda: Edson Mineiro e Goiano, às 19h
Terça: Via Aérea, 19h30
Guarapari
BLOCOS
Centro
Hoje: Das 17h às 23h, de hora em hora sai um bloco, na seguinte ordem: Vai na Fé, Guaramirim, das Misses, Sururu, Olaria 2000, Rama e Papadefus.
Amanhã: Guaramirim, às 18h; das 20h às 23h, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil; e Escola Mocidade Alegre de Olaria, respectivamente
Segunda: Vai na Fé, às 17h; Guaramirim, às 18h; das 20h à meia-noite, Beleza Negra, Olaria 2000, Sururu, Rama e Escola JK, respectivamente
Terça: Das 17h à meia-noite, Papinha, Guaramirim, das Misses, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil, Papadefus e Escola Juventude de Muquiçaba
Praia do Morro (orla)
Hoje: Marchinhas de Carnaval e bloco Concentra mas não sai, a partir de 20h
Amanhã: Bateria da Escola JK e bloco Leva Eu, a partir de 20h
Segunda: Marchinhas de Carnaval, Juventude de Muquiçaba, bloco Leva eu e Concentral mas não sai, a partir de 20h
Terça: Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h
Anchieta
BLOCOS
Sede
Hoje: Na mão do Palhaço, 19h; Ai que Pagode, 19h; Kulto Paraguai, 20h
Domingo: Bloco das Bichas, 15h; Jaraguá; 21h
Segunda: Ai que Pagode, 19h; Kulto Paraguai, 20h
Terça: Jaraguá, 21h
Castelhanos
Hoje: Afrodite, 17h30
Domingo: Na mão do Palhaço, 13h30
Terça: Afrodite, 17h30
Iriri
Hoje: Quem é que vai, 19h
Amanhã: Sacarrolha, 19h
Segunda: Saco Murcho, 19h
Terça: Bloco das Piranhas, 16h
ATRAÇÕES
Sede
Hoje: Matinê, 20h; Banda MC6, 22h; Pele Morena, 23h
Amanhã: Matinê, 20h; Garotos Tradição, 22h; Tomaê, 23h
Segunda: Matinê, 20h; Santarens, 22h; New Place, 23h
Terça: Matinê, 20h; Banda Auê, 22h; Emerson Xumbrega, 23h
Coqueiro
Hoje: Sambleck, 14h
Amanhã e terça: Silvio Filho, 14h
Segunda: Samba Bom, 14h
Ubu
Hoje: Marchinha AMA, 14h; Santarens, 20h; Cadilac de Luxo, 22h
Domingo: Marchinha Atrito Musical, 14h; Barrozinho, 20h; Musical Prateado, 22h
Segunda: Maestro Mauro, 14h; Auge, 20h; Gandaia, 22h
Terça: Folia do Amor, 14h; Barrozinho, 20h; Cadilac de Luxo, 22h
Mãe-Bá
Hoje: Marchinha Maestro Mauro, 19h30
Terça: Atrito Musical, 19h30
Castelhanos
Hoje: Marchinha Atrito Musical, 14h; Tropical Brasil, 16h; Marcelo Ribeiro, 20h; Banda Neon, 22h
Amanhã: Marchinha Folia do Amor, 14h; Tomaê, 16h; Gandaia,20h; Cadilac de Luxo, 22h
Segunda: Marchinha AMA, 14h; Agitaê, 16h; Emerson Xumbrega, 20h; Cadilac de Luxo, 22h
Terça: Marchinha Paz e Amor, 14h; Musical Prateado, 16h; Gandaia, 20h; Prestígio, 22h
Iriri
Hoje: Marchinha Anarquista, 12h; Paz e Amor, 14h; Maestro Mauro, 14h; Bateria Acadêmicos de Iriri, 16h; New Place, 21h; Tomaê, 23h
Amanhã: Marchinha Anarquista, 12h; Marchinha AMA, 14h; Paz e Amor, 14h; Acadêmicos de Iriri, 16h; Bateria Bloco do Piru, 18h; Marcelo Ribeiro, 21h; Pele Morena, 23h
Segunda: Marchinha Anarquista, 12h; Folia de Amor e Atrito Musical, 14h; Acadêmicos de Iriri, 16h; Bateria Bloco do Piru, 18h; Banda Talentos, 21h; Banda KS10, 23h
Terça: Marchinha Anarquista, 12h; Maestro Mauro e AMA, 14h; Acadêmicos de Iriri, 16h;New Place, 21h; Agitaê, 23h
Inhaúma
Hoje: Folia do Amor, 11h; Samba Bom, 14h
Amanhã: Marchinha AMA, 11h; Sambleck, 14h
Segunda: Marchinha Paz e Amor, 11h; Silvio Filho, 14h
Terça: Atrito Musical, 11h; Sambleck, 14h
Piúma
BLOCOS
Central
Hoje: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h, saindo nas proximidades da praça central
Amanhã: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h, saindo nas proximidades da praça central
Segunda: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h, na avenida principal
Terça: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h, saindo nas proximidades da praça central
ATRAÇÕES
Central
Hoje: Marchinhas de carnaval, 9h; Beto Kauê e DJ Vitinho, 16h;
Amanhã: Marchinhas de carnaval com Banda Anarquista, 9h; banda Agitaê e banda Astral, 16h
Segunda: Marchinhas de carnaval com banda Folia do Amor, às 9h; Beto Kauê e Paulo Victor, 16h
Terça: Marchinhas com banda Folia de Amor, às 9h; Beto Kauê e DJ Vitinho, às 16h
Itapemirim
ATRAÇÕES
Sede
Amanhã: Marchinhas de carnaval, 17h e 19h; Fernanda Fontes, 20h; Beto Kauê, 22h
Segunda: Marchinhas de carnaval, 17h e 19h; Senssasamba, 20h; Michele Freire, 22h
Itaipava
Hoje: Marchinhas de carnaval, 11h e 16h; Barrozinho, 21h; Fabrycio Venturini, 23h
Amanhã: Marchinhas de carnaval, 10h e 15h; Banda Presttigio, 17h; Lex Luthor, 23h
Segunda: Marchinhas de carnaval, 11h e 16h; Nana Nunes e Banda, 21h; Garota Bronzeada, 23h
Terça: Marchinhas de carnaval, 10h e 15h; Flesh Martins, 21h; Banda Tomae, 23h
Itaoca
Hoje: Marchinhas de carnaval, 10h e 15h; Banda Tomae, 17h; Edson Teixeira “Midinho”, 21h; Garota Bronzeada, 21h; Gang Lex, 23h
Amanhã: Marchinhas de carnaval, 11 e 16h; Fik Assim, 21h; Flesh Martins, 21h; Banda Agitaê, 23h
Segunda: Marchinhas de carnaval, 10 e 15h; Barrozinho, 17h; Fá Maior, 21h; Fabrycio Venturini, 23h
Terça: Marchinhas de carnaval, 11h e 16h; Banda Agitaê, 17h; Senssasamba, 21h; Banda Flay, 23h
Marataízes
ATRAÇÕES
Sede
Hoje: Dany Cheiro de Cor, 23h
Amanhã: Projeto Feijoada, 23h
Segunda: Sambadm, 23h
Terça: Nana e banda, 21h; bateria Malícia do Samba, 23h
Barra
Hoje: Black Sete, 21h; Tropical Brasil, 23h
Amanhã: Andreia Soares, 21h; Diego Marques, 23h
Segunda: Willian Maia, 21h; Musical Prateado; 23h
Terça: Ary Ferraz, 21h; Musical Prateado, 23h
Lagoa Siri
Hoje: DK! Show, 13h; Agitaê, 15h
Amanhã: Fabrycio Venturini, 13h; Tupan, 15h
Segunda: Prestígio, 13h; Alex Fendder, 15h
Terça: Cadilacc de Luxo, 13h; Ke Swing Bom, 15h
Lagoa Dantas
Hoje: Koisa Nossa, 22h
Amanhã: Sensasamba, 22h
Segunda: Flesh Martins, 22h
Terça: Tupan, 13h
Presidente Kennedy
ATRAÇÕES
Marobá
Hoje: Banda Prestígio, 22h
Amanhã: Flesh Martins, 16h; Garota Bronzeada, 22h
Segunda: Concurso de blocos, 20h; Banda Agitaê, 23h
Terça: Lauriano e Banda; 21h