Lotérica em Vitória teve duas apostas premiadas em 2015

Seu José comprou R$ 30,00 de jogo nesta quinta-feira (4) e acredita que uma hora sorte chega novamente Crédito: Kaique Dias

Levar uma aposta da Mega-Sena da Virada para casa não é para qualquer um. Ganhar três vezes no mesmo sorteio, parece impossível. Mas essa situação ocorreu em São Paulo na virada deste ano, em que um mesmo apostador venceu com três bilhetes iguais. O curioso é que um caso parecido já aconteceu em terras capixabas, no réveillon de 2015 para 2016.

Na ocasião, duas apostas premiadas saíram da lotérica Pinte a Sorte, em Jardim Camburi. Aliás, aquela foi a "Mega da sorte" para o Espírito Santo: foram quatro premiados. Cada uma das apostas valia mais de R$ 41 milhões. Além das duas de Vitória, teve sortudo em Guaçuí, na região do Caparaó, e também em Vila Velha.

Na lotérica premiada há dois anos em Jardim Camburi, tinha muita gente interessada em uma oportunidade parecida nesta quinta-feira (04). A vendedora Raquel Pereira, de 33 anos, se ganhasse, seria por mais de uma aposta, já que ela sempre usa os mesmos números e faz três apostas por semana na Lotofácil. Ela relata que já viu vários ganhadores. Geralmente só divulgam com os valores maiores, mas sempre tem gente ganhando R$ 10 mil ou outros valores menores. Até R$ 100 está bom. Imagina R$ 10 mil ou R$ 1 milhão? Ai ai, quem me dera, declara, em risos.

Zelino Callegari, de 65 anos, e a filha Virna, de 6 anos: "se não jogar não ganha." Crédito: Kaique Dias

Há quase trinta anos, o metalúrgico José Afonso Balbino, de 55 anos, fez a aposta para um amigo, que acabou ganhando mais de R$ 3 milhões na loteria.

Hoje ele não esconde: se for fazer uma aposta para qualquer pessoa copia os números para também sair ganhando. Toda semana ele está lá fazendo a fezinha em vários jogos esperando a sorte chegar. Ele (o amigo) riscou um número no papel e disse para eu fazer pra ele. Foram mais de R$ 3 milhões. E eu de vez em quando acerto e levo alguma coisa. Já consegui mais de R$ 17 mil em um prêmio, relata.

O aposentado Zelino Callegari, de 65 anos, tem uma máxima ao lembrar de apostar: só não ganha quem não aposta. A gente joga e uma hora a gente acerta. Não podemos desistir, temos que persistir. Se desanimar e falar que não ganha, mas também não joga, aí não tem nada feito, pondera.

A reportagem tentou conversar com o dono da loteria de Jardim Camburi, mas não houve retorno por parte das funcionárias.