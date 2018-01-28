Inpe emite alerta de chuva forte com raios, vendaval e granizo no ES

A região Serrana do Estado poderá ser afetada Crédito: Gedalias Amorim

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu neste domingo (28) um aviso de atenção para parte do Espírito Santo. Segundo o alerta, que é valido a partir desta segunda-feira (29), há risco de chuvas intensas, tempestade de raios, vendaval e granizo. O aviso vale para os municípios da região do Caparaó capixaba.

Segundo o Inpe, as condições meteorológicas ruins podem durar até 48 horas. O órgão recomenda que os moradores dos locais afetados acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, acione a Defesa Civil do município.

A VOLTA DAS CHUVAS NO ES

Conforma já divulgado no Gazeta Online no dia 19 deste mês, a previsão é de que as chuvas voltem ao ES neste fim de janeiro e início de fevereiro, dando uma trégua no calorão das últimas semanas.