Inpe emite alerta de chuva forte com raios, vendaval e granizo no ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu neste domingo (28) um aviso de atenção para parte do Espírito Santo. Segundo o alerta, que é valido a partir desta segunda-feira (29), há risco de chuvas intensas, tempestade de raios, vendaval e granizo. O aviso vale para os municípios da região do Caparaó capixaba.
Segundo o Inpe, as condições meteorológicas ruins podem durar até 48 horas. O órgão recomenda que os moradores dos locais afetados acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, acione a Defesa Civil do município.
A VOLTA DAS CHUVAS NO ES
Conforma já divulgado no Gazeta Online no dia 19 deste mês, a previsão é de que as chuvas voltem ao ES neste fim de janeiro e início de fevereiro, dando uma trégua no calorão das últimas semanas.
Segundo o Instituto Climatempo, desde o dia 25, o fluxo de umidade mudou e o ar úmido se concentra entre Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Isto facilita a formação de áreas de instabilidade persistentes que vão provocar chuvas frequentes e, por vezes, fortes e volumosas em terras capixabas, entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro.