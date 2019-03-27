Incêndio em vegetação gera muita fumaça em Vila Velha

Um incêndio atingiu um terreno baldio da, em, na tarde desta quarta-feira (27) e incomodou os moradores da região com muita fumaça.

A reportagem doacionou o, que, em nota, informou que uma equipe foi acionada por volta das 15h para atender a uma ocorrência em vegetação na Avenida Estudante José Júlio de Souza.

A guarnição está no local realizando o combate às chamas. Ninguém ficou ferido. Às 16h47 foi informado que a ocorrência foi finalizada e que os trabalhos de combate às chamas durou aproximadamente uma hora. A causa do incêndio não foi informada.