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Praia de Itaparica

Incêndio em vegetação gera muita fumaça em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h e realiza o combate às chamas no local; veja vídeo

Publicado em 27 de Março de 2019 às 18:37

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 mar 2019 às 18:37
Incêndio em área de vegetação na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Mayara Mello
Um incêndio atingiu um terreno baldio da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (27) e incomodou os moradores da região com muita fumaça.
A reportagem do Gazeta Online acionou o Corpo de Bombeiros, que, em nota, informou que uma equipe foi acionada por volta das 15h para atender a uma ocorrência em vegetação na Avenida Estudante José Júlio de Souza.
> Criança internada após surto em creche de Vila Velha está em coma
A guarnição está no local realizando o combate às chamas. Ninguém ficou ferido. Às 16h47 foi informado que a ocorrência foi finalizada e que os trabalhos de combate às chamas durou aproximadamente uma hora. A causa do incêndio não foi informada.
VEJA VÍDEO

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