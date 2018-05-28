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Espírito Santo

Greve dos caminhoneiros no ES: veja pontos de bloqueio no 8º dia

A manifestação acontece nas BRs 101, 262, 259 e 447, além da Rodovia do Sol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 11:59

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 11:59

Oitavo dia de greve dos caminhoneiros no ES Crédito: Caíque Verli
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há 16 pontos de bloqueio para caminhões nas rodovias federais do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (28). Além de outro ponto na ES-060, na Rodovia do Sol, em Guarapari. A greve dos caminhoneiros completa oito dias nesta segunda.
A manifestação causou filas em postos de gasolina e deixou prateleiras vazias no ES. Motoristas de aplicativos, motociclistas e taxistas realizaram carretas em apoio ao movimento nos últimos dias. Acompanhe em tempo real os efeitos da greve nesta segunda-feira.
PONTOS DE BLOQUEIO EM RODOVIAS FEDERAIS DO ES
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BR 101
- km 137 (Linhares)
- km 159 (Bebedouro, Linhares)
- km 204 (trevo com a BR 259, João Neiva)
- km 214 (trevo de acesso a Aracruz, Ibiraçu)
- Km 247 (Posto Bruno, Serra)
- km 285 (rodovia do Contorno, posto Santa Rita, em Cariacica)
- km 304 (trevo com a BR 262 e em frente ao posto Flecha, em Viana)
- km 376 (Iconha)
- km 414 (trevo Safra, Itapemirim)
BR 262
- km 22 (próximo ao presídio de Viana)
- km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)
- km 156 (Ibatiba)
BR 259
- km 46 (Barbados, em Colatina)
- km 51 (Trevo de Santa Helena, Colatina)
- km 100 (Baixo Guandu)
BR 447
- km 13,7 (trevo de acesso ao porto de Capuaba, Vila Velha)
 

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