Grande encontro do samba acontece neste sábado em Vitória

Jucutuquara, MUG e Boa Vista promovem aquecimento para o carnaval neste sábado (02) Crédito: Rafael Zambe

samba têm motivo de sobra para comemorar! Além de faltar apenas 20 dias para o Carnaval de Vitória, neste sábado (02) há uma excelente oportunidade para treinar o gingado. É que acontece o Grande Encontro no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital. A Unidos de Jucutuquara recebe a Mocidade Unida da Glória (MUG) e a Independente da Boa Vista para uma prévia do Sambão. Os ensaios técnicos acontecem a partir do dia 11 de fevereiro. Os amantes dotêm motivo de sobra para comemorar! Além de faltar apenas 20 dias para o, neste sábado (02) há uma excelente oportunidade para treinar o gingado. É que acontece o Grande Encontro no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital. A Unidos de Jucutuquara recebe a Mocidade Unida da Glória (MUG) e a Independente da Boa Vista para uma prévia do Sambão. Os ensaios técnicos acontecem a partir do dia 11 de fevereiro.

O diretor financeiro da anfitriã, Leandro Maciel, diz que o evento é um momento de união. "Tem gente que sai na ala da bateria de diferentes escolas. A rivalidade fica na só na hora do desfile. É um clima de cooperação e descontração", afirma.

A expectativa é grande, tanto de público, quanto de espetáculo. Cada escola faz uma apresentação, onde apresenta os segmentos da bateria, dos passistas, e das baianas. "É um show de cada escola. São apresentados o casal de mestre-sala e porta-bandeira". A expectativa é grande, porque se formos olhar de 2006 para cá, as três escolas ganharam os títulos", relembra Leandro.

O diferencial das escolas, acredita o diretor, se deve ao planejamento. "Além de levar um desfile bonito, seguem a risca as regras do que é proposto", explica. O assessor da MUG, Patrick Rocha, afirma que as escolas precisam desse momento de descontração. "Cada um leva sua melhor apresentação. Melhor bateria. Vamos fazer uma grande festa", diz o assessor.

A junção de comunidades é outro ponto positivo, afirma a coordenadora de barracão da Boa Vista, Gisely Machado. "Vem mais gente. Junta com outra comunidade. É sempre interessante", finaliza.

SERVIÇO

Evento: Grande Encontro - Aquecimento para o carnaval

Dia: 02/02

Valor: R$ 10,00

Endereço: Mercado São Sebastião, Jucutuquara - Vitória/ES

Horário: 19 horas

ENSAIOS TÉCNICOS

Dia: 11/02

Horário: 20h: Império de Fátima; 21h15: Andaraí; 22h30: Imperatriz do Forte

Dia: 12/02

Horário: 20h: Chegou O Que Faltava; 21h15: Rosas de Ouro; 22h30: Boa Vista

Dia: 13/02

Horário: 20h: Chega Mais; 21h15: Tradição Serrana; 22h30: Jucutuquara

Dia: 14/02

Horário: 20h: Barreiros; 21h15; Pega no Samba: 21h15; 22h30: Novo Império

Dia: 15/02

Horário: 20h: São Torquato; 21h15: Piedade; 22h30: MUG

Local: Todos os ensaios são no Sambão do Povo (Rua Dário de Lourenço Souza, Vitória-ES)