Grande encontro do samba acontece neste sábado em Vitória

Os amantes do samba têm motivo de sobra para comemorar! Além de faltar apenas 20 dias para o Carnaval de Vitória, neste sábado (02) há uma excelente oportunidade para treinar o gingado. É que acontece o Grande Encontro no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital. A Unidos de Jucutuquara recebe a Mocidade Unida da Glória (MUG) e a Independente da Boa Vista para uma prévia do Sambão. Os ensaios técnicos acontecem a partir do dia 11 de fevereiro.
O diretor financeiro da anfitriã, Leandro Maciel, diz que o evento é um momento de união. "Tem gente que sai na ala da bateria de diferentes escolas. A rivalidade fica na só na hora do desfile. É um clima de cooperação e descontração", afirma.
A expectativa é grande, tanto de público, quanto de espetáculo. Cada escola faz uma apresentação, onde apresenta os segmentos da bateria, dos passistas, e das baianas. "É um show de cada escola. São apresentados o casal de mestre-sala e porta-bandeira". A expectativa é grande, porque se formos olhar de 2006 para cá, as três escolas ganharam os títulos", relembra Leandro.
O diferencial das escolas, acredita o diretor, se deve ao planejamento. "Além de levar um desfile bonito, seguem a risca as regras do que é proposto", explica. O assessor da MUG, Patrick Rocha, afirma que as escolas precisam desse momento de descontração. "Cada um leva sua melhor apresentação. Melhor bateria. Vamos fazer uma grande festa", diz o assessor.
A junção de comunidades é outro ponto positivo, afirma a coordenadora de barracão da Boa Vista, Gisely Machado. "Vem mais gente. Junta com outra comunidade. É sempre interessante", finaliza.
SERVIÇO
Evento: Grande Encontro - Aquecimento para o carnaval
Dia: 02/02
Valor: R$ 10,00
Endereço: Mercado São Sebastião, Jucutuquara - Vitória/ES
Horário: 19 horas
ENSAIOS TÉCNICOS
Dia: 11/02
Horário: 20h: Império de Fátima; 21h15: Andaraí; 22h30: Imperatriz do Forte
Dia: 12/02
Horário: 20h: Chegou O Que Faltava; 21h15: Rosas de Ouro; 22h30: Boa Vista
Dia: 13/02
Horário: 20h: Chega Mais; 21h15: Tradição Serrana; 22h30: Jucutuquara
Dia: 14/02
Horário: 20h: Barreiros; 21h15; Pega no Samba: 21h15; 22h30: Novo Império
Dia: 15/02
Horário: 20h: São Torquato; 21h15: Piedade; 22h30: MUG
Local: Todos os ensaios são no Sambão do Povo (Rua Dário de Lourenço Souza, Vitória-ES)