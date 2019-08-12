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Greve dos rodoviários

Governo estuda acionar a Justiça para garantir Transcol nas ruas

O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que analisa quais medidas devem ser adotadas imediatamente. De um total de 1.500, só há 50 ônibus nas ruas

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 04:18

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

12 ago 2019 às 04:18
Terminal do Ibes sem ônibus e sem passageiros por conta da paralisação Crédito: Eduardo Dias
O governo do Estado está analisando quais medidas judiciais deve adotar para garantir que o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) cumpra a ordem judicial que determina 75% da frota do Transcol em circulação na Grande Vitória.
A afirmação é do secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Em entrevista à TV Gazeta na manhã desta segunda-feira (12), Damasceno informou que, de um total de 1.500 ônibus, 50 veículos do sistema Transcol estão circulando na Grande Vitória nesta manhã.
 > Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
“Estamos conversando com o sindicato já há algumas reuniões. Na sexta-feira (09) fomos informados desta ação prevista para o dia de hoje. Descabida, desproporcional. Nós nunca fugimos do debate, precisamos ter o diálogo, e a população não pode ser prejudicada por causa disso”, disse o secretário.
Rodoviários na garagem da Santa Zita, em Marcílio de Noronha, Viana Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
> O que sabemos sobre a greve de ônibus desta segunda na Grande Vitória
O Sindirodoviários é contra os os novos tipos de ônibus com ar condicionado, internet wi-fi e sem cobrador que deveriam começar a rodar nesta segunda-feira (12). O sindicato entende que a medida vai ocasionar mais demissões, em pleno contexto de desemprego em alta. O governo diz que determinou às empresas requalificação desses trabalhadores.
> Não chegou ao trabalho por conta da greve? Veja seus direitos
"Nós estamos aguardando o sindicato para conversar. Levantamos 10 pontos de melhoria para o cobrador. Já garantimos 100% dos empregos, ninguém será demitido em função da implantação dos ônibus com ar condicionado. Isso já foi afirmado. Nós vamos assinar um documento, se necessário, para provar que não vamos demitir nenhum cobrador”, garantiu.
 

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