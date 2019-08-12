Governo estuda acionar a Justiça para garantir Transcol nas ruas

Terminal do Ibes sem ônibus e sem passageiros por conta da paralisação Crédito: Eduardo Dias

Sindirodoviários) cumpra a ordem judicial que determina 75% da frota do Transcol em circulação na Grande Vitória. O governo do Estado está analisando quais medidas judiciais deve adotar para garantir que o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo () cumpra a ordem judicial que determina 75% da frota do Transcol em circulação na Grande Vitória.

A afirmação é do secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Em entrevista à TV Gazeta na manhã desta segunda-feira (12), Damasceno informou que, de um total de 1.500 ônibus, 50 veículos do sistema Transcol estão circulando na Grande Vitória nesta manhã.

“Estamos conversando com o sindicato já há algumas reuniões. Na sexta-feira (09) fomos informados desta ação prevista para o dia de hoje. Descabida, desproporcional. Nós nunca fugimos do debate, precisamos ter o diálogo, e a população não pode ser prejudicada por causa disso”, disse o secretário.

Rodoviários na garagem da Santa Zita, em Marcílio de Noronha, Viana Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

O Sindirodoviários é contra os os novos tipos de ônibus com ar condicionado, internet wi-fi e sem cobrador que deveriam começar a rodar nesta segunda-feira (12). O sindicato entende que a medida vai ocasionar mais demissões, em pleno contexto de desemprego em alta. O governo diz que determinou às empresas requalificação desses trabalhadores.

"Nós estamos aguardando o sindicato para conversar. Levantamos 10 pontos de melhoria para o cobrador. Já garantimos 100% dos empregos, ninguém será demitido em função da implantação dos ônibus com ar condicionado. Isso já foi afirmado. Nós vamos assinar um documento, se necessário, para provar que não vamos demitir nenhum cobrador”, garantiu.