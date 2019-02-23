Garota do Samba 2019 é da Piedade

Depois de muita preparação e ansiedade, Karolyne Miranda, de 19 anos, representante da Unidos da Piedade, foi eleita a Garota do Samba 2019 no concurso da TV Gazeta.

Ela teve mais de 48 mil votos, somando 41,52% da preferência do público. Ela participa da agremiação desde os 12 anos.

O processo começou com sete garotas, cada uma representando uma escola de samba do Grupo Especial. A final ficou entre Karolyne, Fernanda Moraes da Jucutuquara e Suelen Freitas, da MUG.

O resultado saiu por volta das 13h de ontem e, no final do dia, ela ainda estava sem acreditar na própria conquista.

“Eu fiquei muito nervosa e feliz. Não estou acreditando que ganhei. Estou feliz demais”, afirmou a bela dizendo, aos risos, que, ao andar pelas ruas da Grande Vitória, recebeu parabéns de pessoas que nem conhecia.

“As pessoas me abordavam, dando parabéns, me elogiando. É uma energia muito boa”, comemora.

Apesar de ser a única a vestir a faixa e o título, ela garante que essa vitória foi de várias pessoas que a apoiaram e estiveram ao lado dela durante todo esse tempo.

Se na véspera do concurso ela era pura ansiedade, como relatou, ontem, a gratidão tomou conta.

“Eu sou muito grata a todos que me ajudaram e me apoiaram. Sou grata pela oportunidade de poder representar a minha escola tão querida”, afirma Karolyne.

Além da faixa e do título de Garota do Samba, Karolyne também ganhou R$ 5 mil que já têm destino certo.

“Vou investir em algum curso de capacitação ou faculdade. Tenho certeza que vou investir para me capacitar profissionalmente”, avisa.

A segunda colocada foi a Suelen Freitas, representante da Mocidade Unida da Glória (MUG), com 33,05%. Em terceiro lugar ficou Fernanda Moraes, da Jucutuquara, ficou com 25,43% dos votos. Em 2019, o concurso teve mais de 117.272 mil votos.

APURAÇÃO DAS ESCOLAS VAI SER NO SAMBÃO

Neste ano, a apuração das escolas de samba que participam do Carnaval de Vitória vai voltar a ser realizada no Sambão do Povo, em Vitória. Mesmo local onde acontecem os desfiles.

Há pouco mais de dez anos, a apuração acontece no Ginásio do Álvares Cabral, também na Capital. Antes, o evento já acontecera no Sambão do Povo.

Mas, para 2019, tanto a Liga Espirito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) quanto a Liga do Grupo Especial (Liesge) decidiram voltar com o evento para o maior palco da folia capixaba.

“Nada mais justo que a apuração acontecer no principal palco do samba do Espírito Santo”, afirma Edvaldo Teixeira, presidente da Liesge.