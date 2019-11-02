Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feriado

Finados: Flores colorem túmulos em homenagens aos mortos

Em Vitória e Vila Velha a manhã foi marcada por centenas de familiares nos cemitérios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 16:59

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 16:59

Familiares e amigos dos mortos prestam homenagens neste feriado  Crédito: Esthefany Mesquita
A paisagem cinza ganhou cor neste sábado (2), no feriado de Finados. Familiares e amigos dos mortos levaram diversas flores neste dia para celebrar a memória dos entes queridos. 
A equipe da Gazeta foi até o Cemitério Municipal Santa Inês, em Vila Velha e acompanhou alguns amigos e familiares que foram ao local prestar homenagens.
O comerciante Moacir Olímpio, de 60 anos foi visitar o túmulo do amigo que morreu há cinco anos. Foi em um acidente de trânsito que perdi esse amigo. Vim aqui prestar minha homenagem. Aproveitar e pensar na vida porque a qualquer momento somos nós. Não sabemos a hora nem o dia. Enquanto isso, a gente segue a vida com saudade dos familiares e amigos que já morreram até chegar nossa vez.
Moacir Olímpio foi ao Cemitério Municipal de Santa Inês visitar o túmulo de um amigo Crédito: Esthefany Mesquita
Ainda em Santa Inês, a aposentada Maria de Lurdes, de 79 anos, foi visitar o túmulo do filho e do neto. Todo ano a gente vem. Já é tradição. Parte da nossa família fica neste cemitério. A gente vem durante o ano para ver e no feriado de Finados para prestar homenagem, disse.
Flores dão cor ao ambiente cinza dos cemitérios Crédito: Esthefany Mesquita

DECEPÇÃO 

Com flores nas mãos, a aposentada lamentou a situação que encontrou ao fazer a visita ao túmulo de uma parente. Lama e mato. A gente chora de tristeza em saber que um ente querido esta enterrado em uma situação como essa. A gente paga, faz reforma, e hoje que era para pensar nelas, a gente pensa na sujeira, relatou.
Alguns dos visitantes reclamaram da situação em que os túmulos se encontravam  Crédito: Esthefany Mesquita
A equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura, que até o momento não deu resposta sobre a situação do Cemitério Municipal Santa Inês.
Já no Cemitério de Santo Antônio em Vitória, centenas de pessoas estiveram no local pela manhã. Eles entravam com flores e saíam em lágrimas. Emocionados, alguns familiares preferiram não falar com a reportagem.
Familiares e amigos prestaram homenagem com flores Crédito: Esthefany Mesquita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados