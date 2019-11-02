Finados: Flores colorem túmulos em homenagens aos mortos

Familiares e amigos dos mortos prestam homenagens neste feriado Crédito: Esthefany Mesquita

A paisagem cinza ganhou cor neste sábado (2), no feriado de Finados. Familiares e amigos dos mortos levaram diversas flores neste dia para celebrar a memória dos entes queridos.

A equipe da Gazeta foi até o Cemitério Municipal Santa Inês, em Vila Velha e acompanhou alguns amigos e familiares que foram ao local prestar homenagens.

O comerciante Moacir Olímpio, de 60 anos foi visitar o túmulo do amigo que morreu há cinco anos. Foi em um acidente de trânsito que perdi esse amigo. Vim aqui prestar minha homenagem. Aproveitar e pensar na vida porque a qualquer momento somos nós. Não sabemos a hora nem o dia. Enquanto isso, a gente segue a vida com saudade dos familiares e amigos que já morreram até chegar nossa vez.

Moacir Olímpio foi ao Cemitério Municipal de Santa Inês visitar o túmulo de um amigo Crédito: Esthefany Mesquita

Ainda em Santa Inês, a aposentada Maria de Lurdes, de 79 anos, foi visitar o túmulo do filho e do neto. Todo ano a gente vem. Já é tradição. Parte da nossa família fica neste cemitério. A gente vem durante o ano para ver e no feriado de Finados para prestar homenagem, disse.

Flores dão cor ao ambiente cinza dos cemitérios Crédito: Esthefany Mesquita

DECEPÇÃO

Com flores nas mãos, a aposentada lamentou a situação que encontrou ao fazer a visita ao túmulo de uma parente. Lama e mato. A gente chora de tristeza em saber que um ente querido esta enterrado em uma situação como essa. A gente paga, faz reforma, e hoje que era para pensar nelas, a gente pensa na sujeira, relatou.

Alguns dos visitantes reclamaram da situação em que os túmulos se encontravam Crédito: Esthefany Mesquita

A equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura, que até o momento não deu resposta sobre a situação do Cemitério Municipal Santa Inês.

Já no Cemitério de Santo Antônio em Vitória , centenas de pessoas estiveram no local pela manhã. Eles entravam com flores e saíam em lágrimas. Emocionados, alguns familiares preferiram não falar com a reportagem.