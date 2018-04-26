Fila por vacina da gripe lota calçada de Santuário em Vila Velha

Mais de 150 pessoas estão na fila, no Santuário de Vila Velha, na manhã desta quinta (26), para tentar tomar a vacina contra a gripe. Além das unidades de saúde, em alguns dias, a Prefeitura também vai oferecer as doses em igrejas. Nesta quinta, o mutirão acontece no Santuário de 8 horas às 11 horas.

A vacinação nos postos volantes é voltada para adultos que fazem parte do grupo de risco: idosos, gestantes, professores, indígenas e portadores de doenças crônicas. Crianças só podem ser vacinadas nos postos de saúde do município.

As primeiras pessoas da fila chegaram ao Santuário três horas antes do início da vacinação, por volta das 5 horas. O autônomo Rodrigo Costa passou a madrugada inteira acordado para não perder a hora, chegar cedo e garantir a vacina. "Ano passado a fila da vacina contra febre amarela chegou na rua. Preferi chegar cedo para não ter problema", comenta ele.

A aposentada Vera Moreira, de 70 anos, também decidiu madrugar na fila. "Estou acordada desde 1 hora porque fiquei ansiosa, preciso vacinar cedo por que tenho que levar minha mãe para fazer exame depois. Cheguei aqui, 5h30", conta.

Nesta sexta-feira (27), haverá atendimento na Igreja Batista da Orla, em Itapoã, e nos dias 2, 3 e 8 de maio, respectivamente, serão abertos postos na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Primeira Igreja Batista e Igreja Católica Bom Pastor, situadas na Praia da Costa.

A campanha - que já imunizou nos dois primeiros dias cerca de 7 mil pessoas - prossegue até o dia 1º de junho em 15 unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

DIA D

No dia 12 de maio (sábado), será realizado o dia D de mobilização nacional. Nesta data, todas as unidades de saúde (exceto Paul e Prainha) funcionarão das 8 às 16 horas. Nessa data acontecerá, também, a vacinação apenas de adultos na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa.