Fantasias para o Sambão podem ser parceladas em até 5 vezes

Falta pouco menos de um mês para o Carnaval de Vitória, e a preparação das escolas está a todo vapor. Você já soltou o samba no pé na avenida alguma vez? Já sabe como é maravilhoso e quer repetir a dose? Ainda dá tempo de conseguir. As escolas do Grupo Especial, que desfilam no dia 23 de fevereiro, estão com promoções interessantes para quem deseja comprar fantasia e dar um show na avenida.

A Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha, oferece até brinde para quem quer desfilar. O preço único das fantasias é de R$ 199,90, com possibilidade de dividir em até cinco vezes no cartão de crédito. Para grupos com 10 pessoas que fecharem a compra há mais uma vantagem, um desconto de 10% no valor. Outros mimos abrangem os compradores da MUG: um copo e uma camisa oficial da escola (a promoção é limitada a 50 unidades). As vagas são para as alas da Indonésia, Japão, sorriso negro e doutores do riso.

Já na Unidos de Jucutuquara, de Vitória, na compra de duas fantasias o folião ganha outra. O preço único é R$ 150 e é possível dividir em duas vezes no cartão. Os pontos de venda são o Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, Vitória, ou por telefone com o diretor financeiro da escola, Leandro Maciel. As alas ainda disponíveis são a ala dos reis, das meretrizes e do ministério São Bento.

Fantasias da Escola de Samba Unidos de Jucutquara Crédito: Carlos Alberto Silva

GARANTA A SUA

MUG

Preço: R$ 199,90

Promoção: grupos de 10 pessoas ganham 10% de desconto. O comprador também ganha copo e camisa oficial da escola.

Pagamento: à vista ou em 5 vezes no cartão

Onde comprar: no site www.arcmug.com.br ou pelo telefone da Michele Stalenza, da equipe de comercialização de fantasia: (27) 99976-6936.

Jucutuquara

Preço : R$ 150

Promoção : na compra de duas fantasias, ganha uma terceira .

Pagamento : à vista ou duas vezes no cartão.

Onde comprar : Mercado São Sebastião, na Avenida Paulino Müller, Vitória.

Boa Vista

Preço : R$ 175 à vista; no cartão, em três vezes, R$ 250. Para grupos acima de sete ou oito pessoas, R$ 150 à vista.

Onde comprar : com a assessora Gisely Machado: (27) 99925-1116.

Pega no Samba

Preço : R$ 120.

Forma de pagamento : até duas vezes no cartão.

Onde comprar : na quadra da escola, na Rua Dr. Américo de Oliveira, Consolação, Vitória.

Telefone : (27) 99868-5429.

Imperatriz do Forte

Preço: varia de R$ 150 a R$ 180. Acima de cinco fantasias, há desconto

de 15%.

Onde comprar : com a Roberta, no número (27) 99847-6787 ou com Carol, no (27) 99716-4751..

Novo Império

Preço : R$ 150

Pagamento : divide em até duas vezes no cartão.

Promoção : acima de 20 fantasias, sai por R$ 130.

Onde comprar: na quadra da escola, na Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória.

Horário: entre 20h e 22h

Piedade

Preço : R$ 180.

Pagamento : em até duas vezes no cartão.

Onde comprar : com a diretora de eventos da escola, Claudia Hoffmann, no número (27) 99840-3767.