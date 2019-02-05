Fantasias para o Sambão podem ser parceladas em até 5 vezes

Falta pouco menos de um mês para o Carnaval de Vitória, e a preparação das escolas está a todo vapor. Você já soltou o samba no pé na avenida alguma vez? Já sabe como é maravilhoso e quer repetir a dose? Ainda dá tempo de conseguir. As escolas do Grupo Especial, que desfilam no dia 23 de fevereiro, estão com promoções interessantes para quem deseja comprar fantasia e dar um show na avenida.
A Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha, oferece até brinde para quem quer desfilar. O preço único das fantasias é de R$ 199,90, com possibilidade de dividir em até cinco vezes no cartão de crédito. Para grupos com 10 pessoas que fecharem a compra há mais uma vantagem, um desconto de 10% no valor. Outros mimos abrangem os compradores da MUG: um copo e uma camisa oficial da escola (a promoção é limitada a 50 unidades). As vagas são para as alas da Indonésia, Japão, sorriso negro e doutores do riso.
Já na Unidos de Jucutuquara, de Vitória, na compra de duas fantasias o folião ganha outra. O preço único é R$ 150 e é possível dividir em duas vezes no cartão. Os pontos de venda são o Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, Vitória, ou por telefone com o diretor financeiro da escola, Leandro Maciel. As alas ainda disponíveis são a ala dos reis, das meretrizes e do ministério São Bento.
GARANTA A SUA
MUG
Preço: R$ 199,90
Promoção: grupos de 10 pessoas ganham 10% de desconto. O comprador também ganha copo e camisa oficial da escola.
Pagamento: à vista ou em 5 vezes no cartão
Onde comprar: no site www.arcmug.com.br ou pelo telefone da Michele Stalenza, da equipe de comercialização de fantasia: (27) 99976-6936.
Jucutuquara
Preço: R$ 150
Promoção: na compra de duas fantasias, ganha uma terceira.
Pagamento: à vista ou duas vezes no cartão.
Onde comprar: Mercado São Sebastião, na Avenida Paulino Müller, Vitória.
Boa Vista
Preço: R$ 175 à vista; no cartão, em três vezes, R$ 250. Para grupos acima de sete ou oito pessoas, R$ 150 à vista.
Onde comprar: com a assessora Gisely Machado: (27) 99925-1116.
Pega no Samba
Preço: R$ 120.
Forma de pagamento: até duas vezes no cartão.
Onde comprar: na quadra da escola, na Rua Dr. Américo de Oliveira, Consolação, Vitória.
Telefone: (27) 99868-5429.
Imperatriz do Forte
Preço: varia de R$ 150 a R$ 180. Acima de cinco fantasias, há desconto
de 15%.
Onde comprar: com a Roberta, no número (27) 99847-6787 ou com Carol, no (27) 99716-4751..
Novo Império
Preço: R$ 150
Pagamento: divide em até duas vezes no cartão.
Promoção: acima de 20 fantasias, sai por R$ 130.
Onde comprar: na quadra da escola, na Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória.
Horário: entre 20h e 22h
Piedade
Preço: R$ 180.
Pagamento: em até duas vezes no cartão.
Onde comprar: com a diretora de eventos da escola, Claudia Hoffmann, no número (27) 99840-3767.