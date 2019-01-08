Família divulga local e horário do velório de Aloísio Ovelha

Aloísio Ovelha, apresentador das rádio Gazeta AM e Litoral FM Crédito: Divulgação/ Rádio Gazeta AM

A família do radialista Aloísio Ovelha, que morreu na manhã desta terça-feira (8) , no Hospital Meridional em Cariacica, após infecção generalizada, informa que o corpo de Ovelha será velado na Loja Maçônica Retidão e Justiça, em Guarapari, a partir das 17h desta terça-feira.

O sepultamento está marcado para esta quarta-feira, às 12h30, no Cemitério Parque Paraíso, no bairro Nossa Senhora de Fátima, também em Guarapari.

Aloísio havia sofrido um AVC isquêmico no dia 11 de junho de 2017. Na ocasião ele estava em casa e foi levado para o Hospital Meridional, em Cariacica. Em seguida, sofreu outro AVC, como explica o gerente de Rádio da Rede Gazeta, Renan Effgen Faé.

"Em junho de 2017, o que levou o Ovelha para o hospital foi um AVC isquêmico, que é a obstrução e a falta de sangue. Ele entrou no hospital consciente. Lá, ao ser internado, veio o derradeiro, que foi o hemorrágico, que comprometeu um lado do cérebro dele todo. Daí em diante, ele ficou em um estado vegetativo."

Quatro meses depois, o apresentador do programa Show da Manhã, da Rádio Gazeta AM, deixou a UTI, tinha o quadro considerado estável, mas ainda não tinha voltado a falar ou a abrir os olhos. Na ocasião, Janine comentou como estava o estado de saúde dele.

"Clinicamente ele está bem, mas segue do mesmo jeito. É como se estivesse dormindo, não responde a estímulo quase nenhum. A sedação foi retirada faz tempo, ele deixou a UTI há uns dois meses e já está no quarto. Ainda não fala, mas tem reações automáticas. Quando ele faz fisioterapia, por exemplo, e sente dor na perna, ele se contorce, faz careta. Foi uma lesão muito grave, então a recuperação é lenta demais", afirmou a esposa do radialista, em 2017.

CARREIRA NA REDE GAZETA

Em maio de 2017, Aloísio Ovelha completou 28 anos de Rede Gazeta. Além de comandar o Show da Manhã, na Gazeta AM, o radialista apresentava o Plantão Litoral, na Rádio Litoral FM, ao lado de Rubinho Trindade e Marla Bermudes. Muito querido pelos colegas de profissão, o comunicador sempre foi descrito como pessoa do bem e muito divertida.

"O Ovelha era um profissional de mão cheia. Tanto que está tendo muita comoção pela morte dele. Todos os ex-colegas estão falando sobre ele na Gazeta AM. Ele era versátil, respeitado, um grande profissional. Do ponto de vista humano, tudo para ele estava bom, um cara da paz, do bem, humano. O jargão dele era 'Maravilha, maravilha'. Tudo estava uma maravilha", relatou Renan, após saber da perda do amigo e colega de trabalho.

INFORMAÇÕES DO VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Terça (08/01)

- Velório a partir das 17h

Loja Maçônica Retidão e Justiça

Fica na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, 29210-330 Guarapari

Quarta (09/01)

- Sepultamento às 12h30

Cemitério Parque Paraíso