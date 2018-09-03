Espírito Santo tem o maior Ideb do Brasil no ensino médio

Considerando escolas públicas e particulares no ensino médio, o Espírito Santo teve média 4,4 Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

O Espírito Santo obteve a maior nota do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) considerando escolas públicas e particulares no ensino médio, com média 4,4. No entanto, o Estado não bateu a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC), que é de 5,1 para esta categoria.

Na lista das melhores notas também figuram Goiás (4,3), São Paulo (4,2), Pernambuco e Ceará (ambas com 4,1).

ESTADUAL

Quando analisadas apenas as escolas estaduais, o Espírito Santo tem o segundo melhor Ideb do país com 4,1. O Estado fica atrás de Goiás (4,4). Nesse quesito, a meta para 2017, que era de 4,4, também não é alcançada.

Já dentre as escolas particulares, o Estado também figura em segundo, atrás de Minas Gerais. Não há metas estipuladas para o ensino privado.

META

As metas estipuladas pelo MEC são diferentes dependendo do local (estado e município) e da rede analisada (estadual, municipal ou privada). O objetivo é que o Brasil chegue a um Ideb médio de 6 no ensino médio em 2028.

O Ideb é um índice que combina as notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e as taxas de aprovação das escolas. os dois valores são multiplicados para tentar representar ao mesmo tempo a proficiência dos alunos em Português e Matemática e a qualidade do ensino como um todo a partir da taxa de aprovação.