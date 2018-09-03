Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

Espírito Santo tem o maior Ideb do Brasil no ensino médio

Considerando escolas públicas e particulares no ensino médio, Estado obteve a média de 4,4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 11:57

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 11:57

Considerando escolas públicas e particulares no ensino médio, o Espírito Santo teve média 4,4 Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
O Espírito Santo obteve a maior nota do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) considerando escolas públicas e particulares no ensino médio, com média 4,4. No entanto, o Estado não bateu a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC), que é de 5,1 para esta categoria.
Na lista das melhores notas também figuram Goiás (4,3), São Paulo (4,2), Pernambuco e Ceará (ambas com 4,1).
ESTADUAL
Quando analisadas apenas as escolas estaduais, o Espírito Santo tem o segundo melhor Ideb do país com 4,1. O Estado fica atrás de Goiás (4,4). Nesse quesito, a meta para 2017, que era de 4,4, também não é alcançada.
Já dentre as escolas particulares, o Estado também figura em segundo, atrás de Minas Gerais. Não há metas estipuladas para o ensino privado.
META
As metas estipuladas pelo MEC são diferentes dependendo do local (estado e município) e da rede analisada (estadual, municipal ou privada). O objetivo é que o Brasil chegue a um Ideb médio de 6 no ensino médio em 2028.
O Ideb é um índice que combina as notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e as taxas de aprovação das escolas. os dois valores são multiplicados para tentar representar ao mesmo tempo a proficiência dos alunos em Português e Matemática e a qualidade do ensino como um todo a partir da taxa de aprovação.
Espírito Santo tem o maior Ideb do Brasil no ensino médio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa
Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados