Escolas, unidades de saúde e órgãos públicos suspendem atividades

Avenida alagada em Vitória Crédito: Internauta/Gazeta Online

A chuva que cai na Grande Vitória desde a madrugada desta segunda-feira (16), deixou ruas e locais alagados e prejudica o funcionamento de algumas instituições. Em Vitória e Vila Velha, escolas, unidades de saúde e outros órgãos públicos tiveram que suspender os trabalhos por conta da chuva. Alguns locais foram invadidos pela água, outros ficaram ilhados por que as ruas do entorno estão alagadas.

O grande volume de chuva prejudicou o funcionamento de algumas unidades de saúde de Vila Velha: Jaburuna, Ibes e São Torquato, tiveram que encerrar o expediente iniciado às 7 horas, por conta de alagamentos. As demais unidades estão funcionando com restrição de alguns serviços, pois há servidores que não conseguiram chegar ao posto de trabalho.

Também em Vila Velha, as aulas na rede municipal de ensino estão suspensas.

IFES

Também em virtude das fortes chuvas, os campi Cariacica, Guarapari, Vila Velha e Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) suspenderam as atividades do dia nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). O Campus de Viana suspendeu as atividades nos turnos vespertino e noturno. Já o campus da Serra funciona normalmente. De acordo com o Ifes, não houve, até o momento, prejuízo material. As aulas foram suspensas devido a dificuldade dos servidores e alunos de chegarem até as unidades.

UFES

Apesar da chuva e dos alagamentos, a Universidade Federal do Espírito Santo manteve o funcionamento normal nesta segunda-feira (16) e as aulas estão mantidas.

UVV

A UVV divulgou um comunicado informando que, em respeito aos alunos que conseguiram chegar à Universidade, as provas e aulas do turno matutino foram mantidas.

"Em decorrência das fortes chuvas, comunicamos que os demais alunos não terão nenhum prejuízo acadêmico e as provas de 2ª chamada serão gratuitas. As aulas do turno vespertino estão suspensas. Até às 17h iremos informar sobre as aulas do período noturno. Caso não tenha conseguido chegar no turno matutino, procure sua coordenação, assim que possível, para agendamento de novas atividades".

Por volta de 15h30 desta segunda-feira (16), a universidade informou que as atividades do turno vespertino e noturno foram suspensas.

Faesa

Visando a segurança dos alunos e funcionários, a Faesa também suspendeu todas as atividades a partir das 17 horas desta segunda-feira (16).





Estácio

A Estácio suspendeu as aulas noturnas desta segunda-feira (16). As aulas da manhã e tarde foram mantidas, mas poucos alunos compareceram. Não houve alagamento na faculdade (nem em Vila Velha e nem em Vitória), mas em função das fortes chuvas há dificuldade de acesso porque as ruas do entorno ficaram com trânsito prejudicado. Para esta terça-feira (17), até o momento, as aulas estão mantidas.

Colégio Marista

Por causa das fortes chuvas, o Colégio Marista decretou ponto facultativo nesta segunda-feira (16). A instituição ficou de informar que até as 21 horas como serão as atividades escolares nesta terça-feira (17).

Darwin

Colégio Darwin de Vila Velha Crédito: Internauta/Via WhatsApp

A água invadiu a unidade da escola em Vila Velha, e por conta disso as aulas foram suspensas. A escola emitiu um comunicado pelas redes sociais: "O Centro Educacional Charles Darwin informa que, devido às fortes chuvas, estão suspensas as aulas do turno VESPERTINO da Unidade de VILA VELHA, nesta segunda-feira, 16/04. Ao longo do dia, em função de novas informações, divulgaremos posicionamento sobre as aulas do turno noturno. Na Unidade de Vitória, até o momento, as aulas continuam."

TJ e OAB

O Tribunal de Justiça emitiu comunicado em que afirma que "em virtude das fortes chuvas que atingem a região da Capital do Estado e por solicitação da OAB - ES, está suspenso o expediente na sede do Tribunal de Justiça e em todas as Unidades Judiciárias de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, bem como os prazos processuais desses Juízos."

TRT