Devota de Nossa Senhora da Penha conta história de fé com a santa

Patrícia Eggert Daniel, 32, auxiliar contábil, fez uma promessa pra que o filho, Igor Daniel De Angeli, 6, pudesse nascer sem problemas de saúde - Missa do Oitavário no Campinho do Convento Crédito: Fernando Madeira

Desde muito nova, a auxiliar contábil Patricia Eggert Daniel sonha em ser mãe. Há sete anos esse sonho virou realidade, graças a intercessão de Nossa Senhora da Penha, afirma a própria Patricia. Nesta segunda (22), ela esteve no Convento, em Vila Velha, participando do segundo dia do oitavário.

Ela lembra que, apesar da vontade e até de tratamentos, ela não conseguia engravidar. Veio a primeira promessa à Nossa Senhora: se ela engravidasse, ela participaria das missas de encerramento da festa em homenagem à padroeira do Estado.

Nesse meio tempo, o relacionamento no qual ela estava terminou mas ela não desanimou e continuou o tratamento para engravidar. Ainda assim, nada de gestação. Já em um novo relacionamento, Patricia voltou ao Convento para reafirmar a promessa.

“E ainda acrescentei que se eu engravidasse, traria a criança para participar da missa comigo”, lembra.

Cerca de um e meio depois, em 2011, Patricia sofreu um acidente de moto e procurou um médico por conta de fortes dores na região do abdômen. Aí, veio a grande surpresa.

“A médica disse que estava tudo bem comigo e que eu estava grávida. Era muito recente, três semanas só. Foi uma surpresa e alegria sem fim”, afirma.

A família estava completamente feliz e a gravidez corria conforme o esperado até que um exame apontou que a criança tinha mais de 50% de nascer com Síndrome de Down.

“Para ter certeza, eu teria que fazer um outro exame que era arriscado para o bebê, então, optei por não nos submeter a esse risco”, conta Patricia, lembrando que recorreu novamente à Nossa Senhora da Penha.

“Voltei ao Convento e fiz uma nova promessa: se a criança nascesse saudável - com Down ou não - durante sete anos eu participaria dos oitavários e missas de encerramento - como já tinha prometido - e traria a criança. Se fosse menina, ela viria vestida com a roupa da Nossa Senhora; sendo menino, ele traria a imagem da Santa”, descreve.

No dia 27 de abril de 2012, Igor Daniel De Angeli nasceu saudável. Desde então, ele acompanha a mãe na Festa da Penha. Nos braços, ele leva sempre uma boneca que representa a padroeira do Estado.

O objeto, aliás, é feito por Patricia e pela mãe dela. As duas fizeram um curso para aprender a fazer bonecas de pano e, assim, confeccionarem a própria imagem. Ao todo, foram feitas três bonecas.

E como este é o último ano de promessa, as bonecas já têm destino certo.

“Nós vamos entregá-las na Sala do Milagres, no Convento. Eu vou dar uma, minha mãe outra e minha avó outra”, planeja Igor.

Ele também já planejou que, com ou sem promessa, vai participar da Festa da Penha do ano que vem.

“Eu gosto da Festa Penha. Eu venho e rezo também. Sei porque minha mãe sempre vem e ano que vem, mesmo sem promessa, a gente vai vir de novo”, afirma o rapaizinho que completa sete anos no próximo sábado (27).

Além de Igor, Patricia também é mãe de Valentina, de 4 anos.