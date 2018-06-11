'Decisão de sair do morro é de livre arbítrio', diz comandante da PM

O coronel falou que desde domingo mais de 60 policiais militares estão fazendo o patrulhamento na comunidade Crédito: Marcos Fernandez

O comandante da Polícia Militar no Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, disse, em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM), que a decisão de algumas famílias de saírem da Piedade por se sentirem inseguras é de livre arbítrio delas. O coronel afirmou que, desde domingo (10), mais de 60 policiais militares estão fazendo o patrulhamento na comunidade por escala, por meio de vários batalhões.

A situação ocorre após criminosos assassinarem Walace de Jesus Santana, de 26 anos, e atearem fogo no imóvel. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, segundo familiares. O comandante da PM falou que a polícia tem um planejamento e faz o patrulhamento no local constantemente durante a semana e que, quando há situações com a que ocorreu no final de semana, a equipe é mobilizada em maior quantidade.

Ramalho declarou que a Polícia Militar e a Polícia Civil precisam do apoio da população para poder trabalhar no bairro durante a ocupação que acontece e que não há motivo para ter medo. Lamentamos a decisão das pessoas de saírem do morro, mas isso é do livre arbítrio da pessoa, que se sente insegura. Mas é por parte dela. A PM está fazendo seu trabalho, garantiu. As denúncias podem ser feitas por meio do 181. "O sigilo é absoluto", disse.

LEGISLAÇÃO

Alexandre Ramalho mais uma vez culpou a legislação e vários fatores para a situação chegar como está em alguns morros do Estado. Na semana passada, um criminoso foi preso com um fuzil de fabricação americana no Morro do Macaco, em Vitória. Todas as características do crime na Piedade levam para motivação do tráfico de entorpecentes. A Polícia Militar vem fazendo seu trabalho. Precisamos discutir além do que a PM tem que fazer, salientou.

Estamos trabalhando também por intermédio da Escola Viva, do Ocupação Social. E isso também tem a ver com mães novas que colocam filhos no mundo sem nenhuma estrutura social. É um conjunto de assuntos a serem tratados em uma agenda nacional, completou.