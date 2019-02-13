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Vila Velha

Crime com vergalhão: assassino de empresária será julgado em maio

Um ano após o crime, Felipe Rodrigues Gonçalves vai para o banco dos réus

Publicado em 

12 fev 2019 às 23:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 23:00

Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram
A Justiça marcou para maio deste ano o julgamento do acusado de matar a empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos. O crime aconteceu no dia 4 de maio de 2018 e o acusado, o morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves, utilizou um vergalhão no assassinato, que aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha. Felipe vai para o banco dos réus no dia 15 de maio, às 9 horas no Fórum do município, em Boa Vista, mais de um ano após o ocorrido.
Crime com vergalhão - assassino de empresária será julgado em maio
> Empresária atingida com vergalhão teve joias furtadas em casa após morte
Simone conduzia um veículo na Avenida Champagnat quando foi surpreendida pelo morador de rua. No momento do crime, ela estava com o filho pequeno dentro do carro; a empresária chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra, e foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu.
 
Vergalhão usado para matar a empresária Simone Venturini Tonani é parecido com a amostra que a polícia recolheu no local; objeto tem cerca de 1,5 metro Crédito: Rafael Silva
Simone Venturini Tonani era proprietária de uma loja de materiais de construção e ferramentas em Cariacica. Ela morava na Praia da Costa e, na hora do crime, havia acabado de pegar o filho em um colégio particular da região. Marcos Venturini, primo de Simone que concedeu entrevista ao Gazeta Online na época, declarou que foi o menino que desbloqueou o celular para que a família da mulher fosse informada do acidente.
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O velório de Simone foi marcado por muita emoção e contou com cerca de 200 amigos e familiares, que se despediram da empresária no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta.

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