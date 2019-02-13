A Justiça marcou para maio deste ano o julgamento do acusado de matar a empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos. O crime aconteceu no dia 4 de maio de 2018 e o acusado, o morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves, utilizou um vergalhão no assassinato, que aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha. Felipe vai para o banco dos réus no dia 15 de maio, às 9 horas no Fórum do município, em Boa Vista, mais de um ano após o ocorrido.
Crime com vergalhão - assassino de empresária será julgado em maio
Simone conduzia um veículo na Avenida Champagnat quando foi surpreendida pelo morador de rua. No momento do crime, ela estava com o filho pequeno dentro do carro; a empresária chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra, e foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu.
Simone Venturini Tonani era proprietária de uma loja de materiais de construção e ferramentas em Cariacica. Ela morava na Praia da Costa e, na hora do crime, havia acabado de pegar o filho em um colégio particular da região. Marcos Venturini, primo de Simone que concedeu entrevista ao Gazeta Online na época, declarou que foi o menino que desbloqueou o celular para que a família da mulher fosse informada do acidente.
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O velório de Simone foi marcado por muita emoção e contou com cerca de 200 amigos e familiares, que se despediram da empresária no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta.