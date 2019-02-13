Crime com vergalhão: assassino de empresária será julgado em maio

A Justiça marcou para maio deste ano o julgamento do acusado de matar a empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos.e o acusado, o morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves, utilizou um vergalhão no assassinato, que aconteceu na, em. Felipe vai para o banco dos réus no dia 15 de maio, às 9 horas no Fórum do município, em, mais de um ano após o ocorrido.