Cotistas vão passar por avaliação presencial na Ufes

Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo | GZ

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contar com uma novidade no processo seletivo de 2019 para candidatos que se autodeclaram negros, pardos e indígenas e buscam uma vaga de cotista. Eles terão que passar por uma avaliação presencial e individual pela Comissão de Verificação Étnico-Racial, que irá analisar se as características físicas correspondem ao que foi declarado. Eles devem passar por uma entrevista. vai contar com uma novidade no processo seletivo de 2019 para candidatos que se autodeclaram negros, pardos e indígenas e buscam uma vaga de cotista. Eles terão que passar por uma avaliação presencial e individual pela Comissão de Verificação, que irá analisar se as características físicas correspondem ao que foi declarado. Eles devem passar por uma entrevista.

Antes, somente em caso de dúvida o candidato era chamado para uma avaliação pessoal. Ele preenchia um questionário e anexava uma foto 10x15 colorida ao documento. Diante disso é que a comissão avaliava se a pessoa se encaixava no perfil para a vaga.

A pró-reitora de graduação da Ufes, Zenólia Campos Figueiredo, explicou que a comissão é formada por sete pessoas. O candidato será avaliado por pelo menos três delas. Os integrantes da comissão são docentes e técnicos administrativos especialistas em estudos afro-brasileiros, educação e inclusão, e acesso e permanência no ensino superior.

Ela acrescenta que os avaliadores também irão realizar uma entrevista com o candidato e eles têm autonomia para fazer as perguntas necessárias para tirar possíveis dúvidas. Entre os questionamentos o candidato deverá argumentar porque se autodeclara preto, pardo ou indígena.

A comissão chegou a conclusão que fazer essa avaliação pessoalmente seria melhor, a fotografia pode deixar dúvidas. Isso vai garantir que a vaga vai para quem é de direito, afirma.

Ela esclareceu que as avaliações devem ser feitas em fevereiro, antes das matrículas. Caso o aluno não seja aceito, ele pode entrar com recurso em até 48 horas após a avaliação.

NÚMEROS

De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), 17.657 estudantes ingressaram na Ufes por meio do sistema de reservas de vagas de 2008 até 2018. Atualmente, a Ufes tem 9.149 alunos cotistas matriculados, e estão incluídos nesses dados alunos de cotas sociais e cotas raciais.

Zenólia acrescenta que em 2017, quando a avaliação era feita depois da matrícula, 12 alunos tiveram ela suspensa. Já em 2018, a apuração passou a ser realizada antes da matrícula e dois candidatos tiveram a avaliação indeferida.