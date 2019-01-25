Corpo de capixaba é encontrado no monte La Silla na Argentina

Fabrício Amaral, 42 anos, estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannotta, conhecido como Mr Bean Crédito: Arquivo Pessoal

Argentina, junto do colega mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean, foram encontrados no final da tarde desta sexta-feira (25). A informação é de um amigo da família do capixaba, o bombeiro militar Fábio Fabre, que foi avisado por uma equipe de socorristas da região. A dupla estava desaparecida desde o dia 18 de janeiro. De acordo com Fabre, os corpos foram avistados por uma luneta utilizada pelos socorristas. Os corpos do alpinista capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, que foi escalar o Monte Fitz Roy, na, junto do colega mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean, foram encontrados no final da tarde desta sexta-feira (25). A informação é de um amigo da família do capixaba, o bombeiro militar Fábio Fabre, que foi avisado por uma equipe de socorristas da região. A dupla estava desaparecida desde o dia 18 de janeiro. De acordo com Fabre, os corpos foram avistados por uma luneta utilizada pelos socorristas.

"A hipótese é de que a tempestade os pegou pelo meio do caminho e eles não conseguiram retornar. Chegaram a subir, mas não chegaram ao cume, que é a parte mais alta da montanha. Resolveram descer porque seriam pegos pela tempestade", detalhou.

Fábio disse que ficou sabendo da notícia por volta das 16h30, e que entrou em contato com a família para passar a informação. "A família sofreu muito nos primeiros dias. Acredito que, agora, já é um alívio encontrá-los", completou. Fabre informou, ainda, que a dupla foi encontrada no monte La Silla, que antecede a subida do Fitz Roy.

Sobre o resgate dos corpos, Fabre informou que não há essa possibilidade. "Como eles estão na neve, é feito um platô de pedra em que os corpos são colocados deitados e são cobertos com pedra. A partir disto, é feita uma cerimônia local", completou.

A reportagem fez contato com uma familiar do alpinista capixaba, que confirma ter recebido a informação do amigo de Fabrício, Fabio Fabre, mas que, oficialmente, o consulado ainda não tinha informações sobre as mortes no monte argentino.

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