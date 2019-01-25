Corpo de capixaba é encontrado no monte La Silla na Argentina

Os corpos do alpinista capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, que foi escalar o Monte Fitz Roy, na Argentina, junto do colega mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean, foram encontrados no final da tarde desta sexta-feira (25). A informação é de um amigo da família do capixaba, o bombeiro militar Fábio Fabre, que foi avisado por uma equipe de socorristas da região. A dupla estava desaparecida desde o dia 18 de janeiro. De acordo com Fabre, os corpos foram avistados por uma luneta utilizada pelos socorristas.
"A hipótese é de que a tempestade os pegou pelo meio do caminho e eles não conseguiram retornar. Chegaram a subir, mas não chegaram ao cume, que é a parte mais alta da montanha. Resolveram descer porque seriam pegos pela tempestade", detalhou.
Fábio disse que ficou sabendo da notícia por volta das 16h30, e que entrou em contato com a família para passar a informação. "A família sofreu muito nos primeiros dias. Acredito que, agora, já é um alívio encontrá-los", completou. Fabre informou, ainda, que a dupla foi encontrada no monte La Silla, que antecede a subida do Fitz Roy.
Sobre o resgate dos corpos, Fabre informou que não há essa possibilidade. "Como eles estão na neve, é feito um platô de pedra em que os corpos são colocados deitados e são cobertos com pedra. A partir disto, é feita uma cerimônia local", completou.
A reportagem fez contato com uma familiar do alpinista capixaba, que confirma ter recebido a informação do amigo de Fabrício, Fabio Fabre, mas que, oficialmente, o consulado ainda não tinha informações sobre as mortes no monte argentino.
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