'Coração quase saiu pela boca', diz passageiro sobre acidente na BR 101

Um acidente no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quarta-feira (07), causou um tremendo susto em quem passava pelo local. Por volta de 5h30, uma carreta que transportava granito tombou, e segundo um passageiro do ônibus que seguia atrás do veículo, quase provocou outro acidente. Com a queda da pedra de granito, o motorista do coletivo precisou se virar nos 30, como contou Natal Aguiar, de 45 anos. causou um tremendo susto em quem passava pelo local. Por volta de 5h30, uma carreta que transportava granito tombou, e segundo um passageiro do ônibus que seguia atrás do veículo, quase provocou outro acidente. Com a queda da pedra de granito, o motorista do coletivo precisou se virar nos 30, como contou Natal Aguiar, de 45 anos.

Natal era o passageiro do ônibus, que tinha cerca de 35 passageiros. Ele seguia de Aracruz para o trabalho, na Vale. "Foi horrível. Meu coração quase saiu pela boca".

Natal contou que todos dentro do ônibus ficaram muito assustados, mas ninguém se feriu.

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ACIDENTES GRAVES

Em 2017, dois acidentes que envolveram transporte de rochas ornamentais deixaram mais de 30 mortos nas estradas do Espírito Santo. Em junho, uma carreta carregada com granito bateu em um ônibus e duas ambulâncias na BR 101 em Guarapari, deixando 23 mortos . Foi o acidente considerado o mais crítico registrado nas estradas no Espírito Santo. A carreta que provocou o acidente apresentava diversas irregularidades, como pneus carecas e as 11 toneladas de carga a mais que o permitido.

11 pessoas morreram após o micro-ônibus em que estavam bater em dois caminhões e um carro, em Mimoso do Sul. Um dos caminhões transportava chapas de granito, que se desprenderam e caíram sobre a lateral do micro-ônibus. Oitenta dias depois, em setembro, uma nova tragédia na BR 101:em que estavam bater em dois caminhões e um carro, em Mimoso do Sul. Um dos caminhões transportava chapas de granito, que se desprenderam e caíram sobre a lateral do micro-ônibus.

FLAGRANTE NA 262

Na última sexta, uma carreta com carga irregular foi retida e multada em mais de R$ 18 mil. O veículo, que transportava 42 toneladas de excesso de granito , trafegava no km 94, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, quando foi flagrado pela fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, a carga era transportada de Barra de São Francisco para Cachoeiro de Itapemirim. Devido a fiscalização na BR 101, a carreta desviou do trajeto e passou pela BR 262. No entanto, a carreta foi abordada durante uma fiscalização de excesso de peso.

No total, a carga pesava 102 toneladas. Como o limite de peso era de 60 toneladas, a carreta estava com 42 toneladas a mais do peso permitido.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo foi retido para transbordo da carga.

CAMINHONEIROS FURAM BLITZ NA BR 259

O dia é 28 de janeiro, já é noite. Um agente de fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em pé, no meio da rodovia BR 259, entre João Neiva e Colatina, tenta, em vão, parar caminhões carregados de blocos de granito para que uma pesagem dos veículos possa ser feita. Treze caminhões passam, um após o outro, em alta velocidade - e acelerando -, alguns com as placas viradas, ignorando a autoridade e colocando em risco a vida de fiscais e deles próprios. Um deles corre tanto que passa por cima de cones e quase atropela um dos trabalhadores.

A ação dos caminhoneiros para burlar a fiscalização de pesagem, flagrada em vídeo por agentes do Dnit, levou o órgão a pedir ajuda da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, para que alguma providência seja tomada contra esses motoristas.

Em um ofício direcionado ao Sindirochas, o superintendente regional do Dnit, André Luís Albernaz Matinez, relata dificuldades na fiscalização. Temos encontrado algumas dificuldades na operacionalização do controle de pesagem, das quais destacamos o elevado número de veículos que se evadem da fiscalização de peso sem que haja a devida punição; o transporte de carga excessiva, tentativas de subornos e de homicídio e ameaças aos agentes da autoridade de trânsito, danos ao patrimônio público, diz o documento.