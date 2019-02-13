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Praia do Suá

Com risco de desabamento, imóvel é interditado em Vitória

Cinco lojas que funcionavam no imóvel precisaram ser fechadas e esvaziadas para processo de demolição do pavimento que tem risco de queda
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

12 fev 2019 às 21:04

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 21:04

Cinco estabelecimentos estão interditados desde segunda-feira (12) Crédito: Laís Magesky
Cinco estabelecimentos estão interditados desde a última segunda-feira (12) na Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, na Praia do Suá, em Vitória. O motivo é que os segundo e terceiro pavimentos do local apresentam risco de queda. Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Prefeitura de Vitória informou que cinco lojistas foram intimados para a paralisação das atividades para realização de uma obra de demolição em parte dos pavimentos; a data da obra não foi informada.
O órgão declarou que estes pavimentos, segundo laudo técnico, possuem risco de queda e que, para garantir a segurança no local, determinou que os estabelecimentos fossem interditados momentaneamente e esvaziados. "O proprietário do imóvel já deu entrada no pedido de demolição, junto ao município", informou a prefeitura em nota.
> Decisão sobre bicicletas compartilhadas nos afasta mais da Holanda
O funcionamento das lojas deve ser retomado e autorizado após a conclusão da intervenção.
A reportagem acionou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), que informou que, nesta quarta-feira (13), a equipe de fiscalização do órgão esteve no local da interdição e constatou que realmente a estrutura apresenta riscos. O gerente de fiscalização não teve acesso ao laudo, mas declarou que a vistoria foi feita em agosto de 2018 por um profissional registrado no Crea-ES; segundo informações do profissional, o laudo apontou risco do desabamento da estrutura do terceiro pavimento.

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