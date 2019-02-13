Com risco de desabamento, imóvel é interditado em Vitória

A reportagem acionou o, que informou que, nesta quarta-feira (13), a equipe de fiscalização do órgão esteve no local da interdição e constatou que realmente a estrutura apresenta riscos. O gerente de fiscalização não teve acesso ao laudo, mas declarou que a vistoria foi feita em agosto de 2018 por um profissional registrado no Crea-ES; segundo informações do profissional, o laudo apontou risco do desabamento da estrutura do terceiro pavimento.