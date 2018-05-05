Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • CineMilton: aposentado realiza sonho e constrói sala de cinema em casa
Cariacica

CineMilton: aposentado realiza sonho e constrói sala de cinema em casa

Amilton Simmer, 59, montou uma sala particular de projeção em Cariacica, com acervo de mais de 10 mil filmes

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 22:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 22:35
Amilton entre duas máquinas de projeção que arrematou em um leilão Crédito: Fernando Madeira
Amilton Sebastião Simmer, 59, passou a vida juntando sonhos e dinheiro. Ao completar 50 anos, se aposentou e começou a realizar o que sempre esperou. Na bagagem, 22 países visitados. Em casa, em Cariacica, um cinema, o CineMilton. Mas é uma sala de respeito, com som e imagem que não deixam a desejar para nenhuma das grandes redes.
Eu sempre tive dois sonhos na vida: conhecer o mundo e ter um cinema. Já conheci 22 países e pretendo ir em mais e tenho minha sala, se gaba.
A paixão pela sétima arte começou quando ele tinha cinco anos e, pela primeira vez, viu um filme ser projetado. Mais tarde, já na adolescência, vendia picolés e engraxava sapatos. O dinheiro que ganhava usava para ir ao cinema. Aos poucos foi montado o acervo de filmes que atualmente ultrapassa a marca de 10 mil títulos.
Ao se aposentar e com a vida estabilizada, decidiu começar a montar um cinema. O jardim da casa virou um prédio de duas salas. Na primeira, um minimuseu que começou a receber peças há três anos. A maioria delas foram arrematadas em leilões feitos pelo Brasil e no mundo. Entre as peças, a mais antiga é uma lanterna mágica  antecessora dos aparelhos de projeção  de 1880.
Atrás de uma porta preta, fica a grande atração da casa. Uma sala de cinema com mais de dez poltronas, todas reclináveis. Por traz da cortina  importada da França  fica a tela que só reproduz imagens em blue-ray. O som é de sete saídas, igual aos das salas dos grandes cinemas. No frigobar, refrigerante chocolate e pipoca.
Nunca parei pra somar quanto gastei. Mas cada centavo valeu a pena, afirma o aposentado. No telão, além do clássicos, também rola jogo do time do coração, o Flamengo.
PARA OS CONVIDADOS
A sala de cinema do CineMilton é aberta apenas para pessoas conhecidas do aposentado. Os amigos ligam, reservam e escolhem o filme. Tudo sem custo para os espectadores.
Não rola dinheiro aqui. Meu prazer é passar o filme para as pessoas verem. Não faço conta do que tem no frigobar. Quando tem sessão, nem fico na sala, que é pra deixar as pessoas mais a vontade, explica.
PEÇAS RARAS ATÉ DOS EUA FAZEM PARTE DE MINIMUSEU
Se a sala de cinema é a principal atração e protagonista no CineMilton, o minimuseu é um coadjuvante digno de Oscar. Na coleção, duas máquinas antigas de projeção que vieram de um cinema em Curitiba e uma jukebox que veio dos EUA exclusivamente para o museu.
Na coleção, várias peças raras, entre elas o projetor que, na década de 60, fez Amilton se apaixonar por cinema. Procurei muito até encontrá-lo. Acho que teve uns três donos. Agora é meu, orgulha-se.
No museu, ainda há uma urna de bilhetes e cadeiras que fizeram parte de um cinema dos anos 1950. Nas paredes, cartazes dos filmes preferidos, entre eles, Tubarão e o mais querido, Ben-Hur.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados