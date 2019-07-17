Cenas da cidade: manobra de navio chama atenção no Centro de Vitória

Quem passou pelo Porto de Vitória na tarde desta terça-feira (16) parou para admirar a manobra de um navio de grande porte que se despedia das águas capixabas.
VEJA VÍDEO
Nas imagens, é possível visualizar que várias pessoas pararam para acompanhar a manobra, que era conduzida por pelo menos dois rebocadores. Teve quem subiu na mureta do local para ter uma visualização melhor.
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