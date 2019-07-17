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Cenas da cidade: manobra de navio chama atenção no Centro de Vitória

O cinegrafista Roberto Pratti filmou o momento em que o navio manobrava para deixar a Baía de Vitória
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 jul 2019 às 22:27

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 22:27

Manobra de navio no Porto de Vitória Crédito: Roberto Pratti | Internauta
Quem passou pelo Porto de Vitória na tarde desta terça-feira (16) parou para admirar a manobra de um navio de grande porte que se despedia das águas capixabas.
> Marinha emite alerta de ventos fortes de até 74 km/h
VEJA VÍDEO
Nas imagens, é possível visualizar que várias pessoas pararam para acompanhar a manobra, que era conduzida por pelo menos dois rebocadores. Teve quem subiu na mureta do local para ter uma visualização melhor.
OUTRAS MANOBRAS QUE CHAMARAM ATENÇÃO
Manobra de porta-helicópteros em 10 de maio de 2019
Manobra de navio que viralizou em 16 de agosto de 2018
Foto foi tirada da Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória Crédito: Guilherme Caldeira
Manobra de navio gigante em 17 de junho de 2019

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