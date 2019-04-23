Casal fica ferido em acidente com moto na Avenida Leitão da Silva

Um casal que estava em uma moto ficou ferido após uma colisão com um carro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta terça-feira (23).
O acidente aconteceu próximo a um supermercado no bairro Santa Lúcia, sentido Praia do Canto. O motociclista contou que estava levando a esposa no trabalho, uma maternidade próxima do local, quando teve a moto atingida pelo carro, conduzido por uma mulher. A motorista disse para a reportagem da TV Gazeta que não causou o acidente.
O casal recebeu atendimento do Samu às 7h30. Colegas de trabalho da mulher que se feriu souberam do acidente e foram até o local para dar apoio.
Por causa da ocorrência, o trânsito está complicado na região.
Com informações da TV Gazeta