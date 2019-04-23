Casal fica ferido em acidente com moto na Avenida Leitão da Silva

O acidente aconteceu próximo a um supermercado no bairro Santa Lúcia, sentido Praia do Canto. O motociclista contou que estava levando a esposa no trabalho, uma maternidade próxima do local, quando teve a moto atingida pelo carro, conduzido por uma mulher. A motorista disse para a reportagem da TV Gazeta que não causou o acidente.