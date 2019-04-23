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Vitória

Casal fica ferido em acidente com moto na Avenida Leitão da Silva

O motociclista contou que estava levando a esposa no trabalho, uma maternidade próxima do local, quando teve a moto atingida pelo carro, conduzido por uma mulher

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 10:25

Publicado em 

23 abr 2019 às 10:25
Um casal que estava em uma moto ficou ferido após uma colisão com um carro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta terça-feira (23).
O acidente aconteceu próximo a um supermercado no bairro Santa Lúcia, sentido Praia do Canto. O motociclista contou que estava levando a esposa no trabalho, uma maternidade próxima do local, quando teve a moto atingida pelo carro, conduzido por uma mulher. A motorista disse para a reportagem da TV Gazeta que não causou o acidente.
O casal recebeu atendimento do Samu às 7h30. Colegas de trabalho da mulher que se feriu souberam do acidente e foram até o local para dar apoio.
Por causa da ocorrência, o trânsito está complicado na região.
Com informações da TV Gazeta

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