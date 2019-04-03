Carreta tomba e fica atravessada na Avenida Princesa Isabel, em Vitória

Carreta com contêiner ficou atravessada na pista da Avenida Princesa Isabel, sentido Jucutuquara Crédito: Lúcia Marins/Internauta

Uma carreta transportando um contêiner tombou na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, na subida da via em frente à Faculdade de Música. O veículo ocupa totalmente o sentido Jucutuquara desde o início da manhã desta quarta-feira (03). A Guarda Municipal de Vitória está no local desviando o trânsito. Por causa do acidente, o trânsito está complicado para segue de Vila Velha e Cariacica para a Capital via Segunda e Cinco Pontes.

Segundo informações de testemunhas no local, o motorista estava subindo a via, mas não teria conseguido seguir com o veículo, que começou a voltar. A carreta bateu no poste e acabou tombando. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã.

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Ainda segundo uma testemunha, o motorista pulou da carreta quando ela começou a descer. O condutor, que trabalhava na empresa de transportes há uma semana, teve escoriações leves e foi levado consciente para o Hospital São Lucas.

CARGA

A carreta está carregada de peças de bicicleta com um total de 31 toneladas. Ela saiu do porto de Capuaba, em Vila Velha, e estava indo entregar o material em Chácara Parreiral, na Serra. Como a carga está lacrada e saiu do porto, a Receita Federal teria que ir ao local do acidente para conferir a carga, mas a Guarda de Vitória informou que o procedimento não seria necessário.

GUINDASTE CHEGA PARA REMOÇÃO

Por volta das 11h13, um guindaste contratado pela seguradora da transportadora chegou ao local para fazer a remoção da carreta e do contêiner.

OPÇÃO PARA A AVENIDA VITÓRIA

A opção para os motoristas que querem seguir sentido Avenida Vitória é acessar a Beira-Mar antes da Princesa Isabel e pegar o retorno logo após o Colégio Salesiano. O acidente deve provocar lentidão no trânsito nesta manhã. A Guarda de Vitória está na altura da Praça Oito e orienta os motoristas.

No sentido contrário, da Avenida Vitória para o Centro, a melhor opção para o motorista é a Avenida Jerônimo Monteiro, já que apenas uma pista da Avenida Princesa Isabel está liberada neste sentido.

Para quem precisa sair de Cariacica, a Rodovia do Contorno tem trânsito livre. A Cinco Pontes e a Segunda Ponte ainda apresentam tráfego muito lento e não há previsão de melhora até a retirada da carreta.

OUTRO ACIDENTE

Uma pessoa ficou ferida após colisão entre uma moto e um carro na Avenida Jerônimo Monteiro, sentido Cariacica. A Guarda Municipal está no local e informa que o Samu está atendendo o motociclista acabou sendo ferido no acidente. Duas pistas estão liberadas, enquanto outras três estão fechadas para atendimento da ocorrência.

INTERDIÇÃO DA BR 101

A BR 101 será novamente interditada nesta quarta-feira (3) no quilômetro 306,8 - entre o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o posto de combustíveis 13 de Maio II -, em Viana, para detonação de rochas. O serviço terá início às 11h e a previsão é de que o trecho seja liberado em até uma hora e meia. A medida faz parte do conjunto de obras de duplicação da via entre os municípios de Viana e Guarapari.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o bloqueio é necessária para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local e orienta que a sinalização deve ser respeitada. Em casos de chuva, a detonação será cancelada e reprogramada.