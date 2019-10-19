Carne de cachorro: Vigilância alerta sobre cuidados após prisão em Guarapari

Família é presa acusada de comercializar carne de cachorro em Guarapari Crédito: Esthefany Mesquita

, ou do Estado e município de produção são questões importantes”, aponta. A fiscalização da produção, do transporte e da comercialização de carne fica a cargo do governo federal e dos municípios. Nesse sentido, o comprador deve ficar atento sobre a procedência do produto que consome. “Observar a data de validade, verificar se há o selo de inspeção do Ministério da Agricultura , ou do Estado e município de produção são questões importantes”, aponta.

a gerente da Vigilância também explica que se trata de crime previsto na legislação brasileira. “Não é permitido o abate para consumo de carne de gato e cachorro. A lei número 9.605 diz que isso configura maus-tratos a animais. Quem consumiu, por acaso, carne de animais domésticos, deve ficar alerta às questões de saúde decorrentes”, explica. Em relação à prática deflagrada em Meaípe, no município de Guarapari, a gerente da Vigilância também explica que se trata de crime previsto na legislação brasileira. “Não é permitido o abate para consumo de carne de gato e cachorro. A lei número 9.605 diz que isso configura maus-tratos a animais. Quem consumiu, por acaso, carne de animais domésticos, deve ficar alerta às questões de saúde decorrentes”, explica.

Dentre os sintomas que devem ser observados, no caso de o animal ter sido infectado por bactéria ou parasita, estão náuseas, gastroenterite, febre e dor de cabeça. “Apresentando esses sintomas, a pessoa deve procurar um serviço de saúde, que avaliará se isso tem relação com o tipo de carne ingerida”, finaliza.

Com informações de Diony Silva.

ATÉ LINGUIÇA

Após a prisão de pai, mãe e filha, acusados de matar cachorros e vender a carne, em Guarapari, nesta sexta-feira (18), a polícia investiga se eles também faziam linguiças com as carnes dos animais abatidos. "Temos informações de que além da venda, eles também faziam linguiça . Agora, precisamos saber se eles passavam in natura ou se também fabricavam a linguiça", detalhou o delegado Marcelo Santiago, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.

A polícia investiga também a participação de mais um suspeito de envolvimento no crime. "Essa família mantinha os animais em casa, fazia a retirada da carne e vendia para uma terceira pessoa que estaria vendendo a carne na feira da região", explica o delegado.

Tenente Clícia, da Polícia Militar, e o delegado Marcelo Santiago, da Polícia Civil de Guarapari Crédito: Esthefany Mesquita

Maurício Hott Peixoto, Angela Débora Seraphin Lopes e Ana Carolina Seraphin Hott Peixoto foram presos na casa da família em Meaípe. A polícia encontrou 52 animais, entre cães e gatos, e diversas ossadas de animais mortos. "Eram diversos sacos de ração que estavam cheios de ossos", contou a tenente da Polícia Militar, Clicia.