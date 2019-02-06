Banda da PM vai participar de ensaios das escolas do Grupo Especial

Às vésperas dos desfiles das escolas de samba da Grande Vitória, vai ter polícia nos ensaios das agremiações. Os policiais estarão munidos de instrumentos musicais e no ritmo do carnaval. Trata-se de uma iniciativa da banda de música da Polícia Militar para aproximar a corporação da comunidade e disseminar a mensagem de que o Estado não acessa a periferia apenas com armas na mão.

A partir desta quarta-feira (06), os músicos militares começam a visitar as agremiações. A proposta é passar pelos locais de ensaio de todas as sete escolas de samba do grupo especial do Carnaval de Vitória. A primeira visita será ao ensaio da Imperatriz do Forte. Os policiais da banda estarão fardados.

Antes de ir às comunidades, a PM convidou as escolas ao Quartel do Comando Geral, símbolo da força policial no Espírito Santo. Na segunda e nesta terça-feira (05), ritmistas participaram de ensaio na sede administrativa da polícia. O encontro inusitado contou com musas e até com integrantes da Família Real do Carnaval de Vitória.

Capitão Silva com ritmistas e membros da Família Real do Carnaval de Vitória, no Quartel da PM Crédito: Ricardo Medeiros

A iniciativa partiu do maestro da banda, capitão Benedito da Silva. Ele pretende, com a música, abrir mais um canal de diálogo com as comunidades dos morros, onde estão os principais núcleos envolvidos com os desfiles carnavalescos.

"O que me motivou foi a preocupação com os conflitos nas comunidades que têm sido veiculados. Pensei em algo que pudesse fazer um contraste com o que vinha acontecendo, fazer um espelhamento da violência, mas com paz. A iniciativa é promover a paz. Estamos usando uma linguagem que é comum a todos. É fácil promover diálogo através disso. Neste momento, as comunidades estão em torno das escolas de samba", explicou.

Para este carnaval, o capitão da Silva compôs o “Samba da Paz”, que reúne as mensagens que ele e a polícia pretendem passar aos moradores dos bairros.

"No morro tem valores, eu sei que tem. Tem muitos trabalhadores, conheço bem. Quero a paz subindo o morro, num vai e vem. Quero ouvir o povo cantar", diz a letra. "Eis que surge o sol nesta avenida. Ele é a Paz, nossa estrela prometida. Nobreza no peito, coração valente. Somos a falange, somos Estado Presente", finalizam os versos, com referência ao Hino do Estado e ao programa de segurança do governo de Renato Casagrande.

Integrantes de escolas de samba do Grupo Especial participaram de ensaio com a banda da polícia Crédito: Ricardo Medeiros

Confira o samba-enredo da Banda da PM:

SAMBA DA PAZ

Benedito Corrêa da Silva

(Capitão Da Silva)

É bom ver o samba agitar e o povo sonhar com uma grande nação.

É bom ver o brilho no olhar e a paz ocupar lugar no coração.

É bom ver criança brincar e o jovem sonhar com diploma na mão.

É bom pai e mãe se alegrar ao ver o filho chegar e pedir sua bênção.

No morro tem valores, eu sei que tem.

Tem muitos trabalhadores, conheço bem.

Quero a paz subindo o morro, num vai e vem.

Quero ouvir o povo cantar, (laiá, laiá).

Vem se juntar, ó vem cantar!

Vem sorrindo, desce o morro, festejar!

Se a paz pede socorro, vamos lá.

A avenida liberar (pra ela passar)

Eis que surge o sol nesta avenida

Ele é a Paz, nossa estrela prometida.

Nobreza no peito, coração valente.