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Carnaval

Banda da PM vai participar de ensaios das escolas do Grupo Especial

Com a iniciativa, músicos militares pretendem aproximar a corporação das comunidades. Banda também participará de ensaios nas quadras
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

05 fev 2019 às 23:27

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 23:27

Às vésperas dos desfiles das escolas de samba da Grande Vitória, vai ter polícia nos ensaios das agremiações. Os policiais estarão munidos de instrumentos musicais e no ritmo do carnaval. Trata-se de uma iniciativa da banda de música da Polícia Militar para aproximar a corporação da comunidade e disseminar a mensagem de que o Estado não acessa a periferia apenas com armas na mão.
A partir desta quarta-feira (06), os músicos militares começam a visitar as agremiações. A proposta é passar pelos locais de ensaio de todas as sete escolas de samba do grupo especial do Carnaval de Vitória. A primeira visita será ao ensaio da Imperatriz do Forte. Os policiais da banda estarão fardados.
Antes de ir às comunidades, a PM convidou as escolas ao Quartel do Comando Geral, símbolo da força policial no Espírito Santo. Na segunda e nesta terça-feira (05), ritmistas participaram de ensaio na sede administrativa da polícia. O encontro inusitado contou com musas e até com integrantes da Família Real do Carnaval de Vitória.
Capitão Silva com ritmistas e membros da Família Real do Carnaval de Vitória, no Quartel da PM Crédito: Ricardo Medeiros
A iniciativa partiu do maestro da banda, capitão Benedito da Silva. Ele pretende, com a música, abrir mais um canal de diálogo com as comunidades dos morros, onde estão os principais núcleos envolvidos com os desfiles carnavalescos.
"O que me motivou foi a preocupação com os conflitos nas comunidades que têm sido veiculados. Pensei em algo que pudesse fazer um contraste com o que vinha acontecendo, fazer um espelhamento da violência, mas com paz. A iniciativa é promover a paz. Estamos usando uma linguagem que é comum a todos. É fácil promover diálogo através disso. Neste momento, as comunidades estão em torno das escolas de samba", explicou.
Para este carnaval, o capitão da Silva compôs o “Samba da Paz”, que reúne as mensagens que ele e a polícia pretendem passar aos moradores dos bairros.
"No morro tem valores, eu sei que tem. Tem muitos trabalhadores, conheço bem. Quero a paz subindo o morro, num vai e vem. Quero ouvir o povo cantar", diz a letra. "Eis que surge o sol nesta avenida. Ele é a Paz, nossa estrela prometida. Nobreza no peito, coração valente. Somos a falange, somos Estado Presente", finalizam os versos, com referência ao Hino do Estado e ao programa de segurança do governo de Renato Casagrande.
Integrantes de escolas de samba do Grupo Especial participaram de ensaio com a banda da polícia Crédito: Ricardo Medeiros
Confira o samba-enredo da Banda da PM:
SAMBA DA PAZ
Benedito Corrêa da Silva
(Capitão Da Silva)
É bom ver o samba agitar e o povo sonhar com uma grande nação.
É bom ver o brilho no olhar e a paz ocupar lugar no coração.
É bom ver criança brincar e o jovem sonhar com diploma na mão.
É bom pai e mãe se alegrar ao ver o filho chegar e pedir sua bênção.
No morro tem valores, eu sei que tem.
Tem muitos trabalhadores, conheço bem.
Quero a paz subindo o morro, num vai e vem.
Quero ouvir o povo cantar, (laiá, laiá).
Vem se juntar, ó vem cantar!
Vem sorrindo, desce o morro, festejar!
Se a paz pede socorro, vamos lá.
A avenida liberar (pra ela passar)
Eis que surge o sol nesta avenida
Ele é a Paz, nossa estrela prometida.
Nobreza no peito, coração valente.
Somos a falange, somos Estado Presente.

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